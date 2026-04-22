Eltört a villamossín a Fehérvári útnál - megkaptuk a fotót az elképesztő állapotról

Felháborító, ami Budapest egyik legforgalmasabb villamos csomópontján történik. A Fehérvári út és a Kondorosi út kereszteződésénél – ahol a 17-es, 41-es, 47-es, hétvégén a 48-as és az 56-os villamos is közlekedik – emberek ezrei bízzák rá magukat nap mint nap a közösségi közlekedésre. Ehhez képest most kiderült: komoly biztonsági kockázat mellett járnak a szerelvények, ugyanis a kereszteződésnél el van törve a sín. Csak egy apró törésnek tűnik, mégis brutálisan balesetveszélyes.

A brutális veszélyeket magában rejtő törött villamossín a Fehérvári út - Kondorosi út kereszteződésénél / Forrás: beküldött

A törött villamossín egészen egyszerűen botrányos!

Szakértők szerint a hasonló esetekben:

Valós kisiklásveszély áll fenn, különösen akkor, ha egy villamos nem csigalassúsággal, azaz 5 km/h-s sebességgel haladt át az érintett szakaszon. A veszély akkora, hogy akár a peron irányába történő kisiklás is megtörténhet.

Ez nem egyszerű műszaki hiba. Ez potenciálisan egy súlyos baleset előszobája.

Hogyan fordulhat elő ilyen hiba egy ilyen kritikus pályaszakaszon?

Ráadásul a lassítva áthaladás is borzasztó robajjal jár!

- panaszkodott erről egy ott lakó a Metropolnak.

Nem ez az első hasonló eset, amikor a BKK és a Főváros vezetése nincs a helyzet magaslatán villamossín ügyben. Sőt! A főváros különböző pontjain visszatérő problémáról beszélhetünk.

A Fehérvári út ezen szakasza kulcsfontosságú: nemcsak több villamosvonal halad itt át, hanem egy egész városrész közlekedése függ tőle. Már egy kisebb fennakadás is komoly káoszt okoz, elég felidézni, amikor a környéken történt műszaki hibák vagy balesetek miatt pótlóbuszokra kellett terelni az utasokat, ami azonnal torlódásokat és késéseket eredményezett.

Ez már nem az első figyelmeztető jel. És minden ilyen eset után felmerül ugyanaz a kérdés:

Meddig lehet ezt következmények nélkül megúszni?

