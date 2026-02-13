Rohantak a mentők: Villamosbaleset történt Kispesten

Összeütközött a 42-es villamos egy személyautóval Budapest tizenkilencedik kerületében, az Ady Endre út és a Tálas utca kereszteződésénél. A személykocsiban ketten utaztak, egyikük el tudta hagyni a járművet, a villamosról mindenki leszállt, a baleset helyszínére mentő is érkezett. A műszaki mentést a fővárosi hivatásos tűzoltók végzik. Az érintett szakaszon forgalmi akadályra kell számítani - számolt be róla a Katasztrófavédelem.

A baleset az Ady Endre út és a Tálas utca sarkán történt. Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash