„Olyanok vagyunk, mint a pockok” – hetek óta nincs áram egy józsefvárosi házban
Kigyulladt az áramelosztó, azóta nincs villany a VIII. kerületi társasházban. A Dobozi utca 15-ben a lakók gyertyafénynél élnek, aggregátorok zúgnak a folyosón, a társasházkezelő hallgat, az idősek és a gyerekek pedig egyre nehezebben bírják a középkori állapotokat. Pikó Andrást és hivatalát hidegen hagyja, ami a bajbajutott emberekkel történik.
Negyedik hete élnek teljes sötétségben a 8. kerületi társasház lakói. Az áram azért ment el, mert kigyulladt a központi áramelosztó szekrény. A lakók az okokról és a megoldásokról sem tudnak sokat, a társasházkezelő lakógyűlést sem hívott össze, és a faliújságra sem tettek ki információkat. A házban középkori állapotok uralkodnak, néhány család aggregátort állított be a lakás elé, hogy legyen fény a gyerekeknek és áram a fűtéshez. Az áram nélküli Dobozi utca 15. szám alatti háznak alig van pénze, hitelt akarnak felvenni, de a lakók inkább már eladnák a lakásaikat, mert szerintük azok kezdenek teljesen lakhatatlanná válni. Az önkormányzat füle botját se mozdítja az érdekükben.
Dobozi utca 15., ahol hetek óta nincs áram
A 8. kerületi Dobozi utcában több mint három hete nem szól a zene, nem megy a tévé, a hűtő, a mosógép. Kiégett az áramszekrény egy része, ami az egész ház elektromos áram ellátását biztosította. A lakók pánikba esve hívták a tűzoltókat, akik hamar eloltották a tüzet, mielőtt az tovább terjedt volna. A házban él Patkó Jánosné Gyöngyi néni és a férje, János bácsi is lassan 27 éve. Az idős asszony azt mondja, nagyon megijedtek, amikor kiütött a tűz.
János lement a boltba, minden be volt zárva, mert nem volt sehol áram a környéken, mondom, hogy lehet ez? Ez volt szombaton, vasárnap már itt se volt áram. Futottak fel a szomszédok, hogy gyere, Gyöngyi, nincs áram!
- mesélte az asszony, aki megbízottként próbál segíteni a szomszédokon, ahogy tud.
A tűz óta eltelt hetek alatt csak romlott a helyzet, most már zaj és büdös is van az aggregátoroktól, amiket a kétségbeesett családok üzembe helyeztek a függőfolyosókon. Mindenki úgy oldja meg az áramellátását, ahogy tudja, sokan elköltöztek és várják a csodát a rokonoknál, barátoknál. A társasház kezelő a háttérben szervezkedik, de a lakókhoz kevés információ jut el. Gyöngyi néni rendszeresen hívja őket, hogy valamit mondjanak nekik, de csak türelemre kérik őt.
Azt mondták, hogy minden rendben van, folyamatban vannak a dolgok, de milyen dolgok? Ha megkérdezem, hogy mikor lesz áram, nem tudják a választ. Annyit tudunk, hogy meg kellett hozzá rendelni valamit külföldről
- panaszolja Gyöngyi néni, aki próbál segíteni a többi lakónak, akik nem tudnak e-mailezni a társasház kezelővel. Az idős asszony úgy tudja, hogy a ház 32 lakásából csak egy önkormányzati bérlemény maradt, a többi mind magántulajdon. Néhány tulajdonos él csak a házban, a többi lakást kiadták. Gyöngyi néni szerint talán ez is közrejátszhat abban, ami történt, mert nagyon sokan hűtő-fűtő berendezést szereltek fel, lehet, hogy ezeket nem bírta el a hálózat.
Szóltunk az önkormányzatnak, hogy ne engedélyezze az albérlőknek, hogy felszereljék ezeket a hűtő-fűtő rendszereket, de nem hallgattak ránk. Mondtam, hogy ebből baj lesz, mert nem fogja elbírni az áram. Rengeteg van fent és ki tudja, hogy az albérlők még mit dugnak be a konnektorokba?
- méltatlankodott az asszony. Gyöngyi néniék majdnem a dupláját fizetik közös költségre, mint korábban, hogy legyen tartaléka a háznak, de így is alig van valami pénz a ház számláján. Most pedig valószínűleg hitelre szorulnak.
Még nem volt lakógyűlés, úgy volt, hogy lesz, de amíg nem tudják, mennyi pénzt kapunk, addig nem hívják össze a lakókat. Az OTP-től akar a házkezelő hitelt felvenni, az önkormányzat is ígért pénzt, mert nekünk nem sok van, 1 millió forint van a ház számláján. Nem tudom, mi lesz velünk!
Az önkormányzat válasza: pályázzanak!
Megkerestük a 8. kerületi önkormányzatot, akik kérdésünkre írásban ezt válaszolták:
A Dobozi utca 15. szám alatti társasházból két lakó kért elhelyezést az önkormányzattól - ebben az önkormányzat segített, elhelyezésüket biztosította. Az önkormányzat minden ilyen esetben, általánosan így jár el: a társasházzal, annak közös képviseletét ellátó céggel kapcsolatban áll, amennyiben a házban lakók közül bárki segítségért fordul az önkormányzathoz, nekik természetesen rendelkezésükre állunk. Kerületünkben a társasházak pályázat útján igényelhetnek önkormányzati támogatást. Az életveszély elhárítása pályázat folyamatosan nyitva áll a társasházak előtt.
A 8. kerületi önkormányzat egy szóval sem említette az e-mailben, hogy anyagilag vagy intézkedéssel segítene a katasztrofális állapotok közt élő kerületieknek. Pályázzanak - kérdés, hogy életveszély elhárításának minősül-e az áramszolgáltatás helyreállítása.
Az idős házaspár minden étele megromlott, a hűtő már csak szekrényként üzemel, és a cukorbeteg 78 éves Gyöngyi néni akár életveszélybe is kerülhet, ha romlott inzulint ad be magának. A 79 éves Gyöngyi néni és férje, a 82 éves János bácsi türelme fogytán van.
Olyanok vagyunk, mint a pockok, nem látunk, négy óra után nagyon sötét van
- mondta mérgesen az asszony.
Egy fiatalasszony, aki albérletben lakik a házban, azt mondja, naponta ötezer forintot fizetnek az aggregátorra, ami hangos és büdös, de nem tudnak mást tenni.
Nem tudjuk máshogy megoldani, a gyerekeknek kell a világosság és a fűtés. Nekünk áramról megy az is. Most még tudjuk fizetni a napi ötezer forintot, mert annyiba kerül az aggregátor működtetése, de ez a végtelenségig nem mehet így. Senki nem mond semmit, írtunk e-mailt a tulajdonosnak, hogy csináljon valamit, de mivel külföldön él, azt válaszolta, sajnos semmit nem tehet, legyünk türelemmel
- mesélte az anyuka.
Információink szerint a Magyar Villamos Művek nem felelős a történtekért és a javítás sem az MVM feladata, hiszen az áramelosztó kiégett része nem hozzájuk tartozik, hanem a társasházhoz. A lakók nem szívesen hagyják el az otthonukat, hiszen most a kaputelefon sem működik, a kapu pedig éjjel-nappal nyitva áll.
Minden jel arra mutat, hogy a költségek a házat terhelik majd, vagyis a lakókat, akik már így is erőn felül fizetik a duplájára megemelt közösköltséget. Gyöngyi néni úgy tudja, hogy nagyjából húszmillió forintot kell majd fizetni a házkezelő által külföldről megrendelt alkatrészekért és a javításért. Járja egy szóbeszéd a házban, hogy az önkormányzat esetleg hozzájárul valamennyivel a költségekhez, de ezzel kapcsolatos kérdésünkre nem kaptunk egyértelmű választ. Pikó Andrást és hivatalát hidegen hagyja a Dobozi utca 16. lakóinak sorsa.
