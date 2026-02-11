„Olyanok vagyunk, mint a pockok” – hetek óta nincs áram egy józsefvárosi házban

Negyedik hete élnek teljes sötétségben a 8. kerületi társasház lakói. Az áram azért ment el, mert kigyulladt a központi áramelosztó szekrény. A lakók az okokról és a megoldásokról sem tudnak sokat, a társasházkezelő lakógyűlést sem hívott össze, és a faliújságra sem tettek ki információkat. A házban középkori állapotok uralkodnak, néhány család aggregátort állított be a lakás elé, hogy legyen fény a gyerekeknek és áram a fűtéshez. Az áram nélküli Dobozi utca 15. szám alatti háznak alig van pénze, hitelt akarnak felvenni, de a lakók inkább már eladnák a lakásaikat, mert szerintük azok kezdenek teljesen lakhatatlanná válni. Az önkormányzat füle botját se mozdítja az érdekükben.

A 8. kerületi Dobozi utca 15. sötétségbe borult Fotó: Tumbász Hédi

Dobozi utca 15., ahol hetek óta nincs áram

A 8. kerületi Dobozi utcában több mint három hete nem szól a zene, nem megy a tévé, a hűtő, a mosógép. Kiégett az áramszekrény egy része, ami az egész ház elektromos áram ellátását biztosította. A lakók pánikba esve hívták a tűzoltókat, akik hamar eloltották a tüzet, mielőtt az tovább terjedt volna. A házban él Patkó Jánosné Gyöngyi néni és a férje, János bácsi is lassan 27 éve. Az idős asszony azt mondja, nagyon megijedtek, amikor kiütött a tűz.

János lement a boltba, minden be volt zárva, mert nem volt sehol áram a környéken, mondom, hogy lehet ez? Ez volt szombaton, vasárnap már itt se volt áram. Futottak fel a szomszédok, hogy gyere, Gyöngyi, nincs áram!

- mesélte az asszony, aki megbízottként próbál segíteni a szomszédokon, ahogy tud.

Patkó Jánosné Gyöngyi és Patkó János esténként elemes rádiót hallgat Fotó: Tumbász Hédi

A tűz óta eltelt hetek alatt csak romlott a helyzet, most már zaj és büdös is van az aggregátoroktól, amiket a kétségbeesett családok üzembe helyeztek a függőfolyosókon. Mindenki úgy oldja meg az áramellátását, ahogy tudja, sokan elköltöztek és várják a csodát a rokonoknál, barátoknál. A társasház kezelő a háttérben szervezkedik, de a lakókhoz kevés információ jut el. Gyöngyi néni rendszeresen hívja őket, hogy valamit mondjanak nekik, de csak türelemre kérik őt.

Azt mondták, hogy minden rendben van, folyamatban vannak a dolgok, de milyen dolgok? Ha megkérdezem, hogy mikor lesz áram, nem tudják a választ. Annyit tudunk, hogy meg kellett hozzá rendelni valamit külföldről

- panaszolja Gyöngyi néni, aki próbál segíteni a többi lakónak, akik nem tudnak e-mailezni a társasház kezelővel. Az idős asszony úgy tudja, hogy a ház 32 lakásából csak egy önkormányzati bérlemény maradt, a többi mind magántulajdon. Néhány tulajdonos él csak a házban, a többi lakást kiadták. Gyöngyi néni szerint talán ez is közrejátszhat abban, ami történt, mert nagyon sokan hűtő-fűtő berendezést szereltek fel, lehet, hogy ezeket nem bírta el a hálózat.