Csótányok, szemét és káosz az újbudai társasházban, már a gondnoknak is nekimentek
A szépen felújítotti társasházakban elszaporodtak a csótányok és az ágyi poloskák. A lakók szerint tarthatatlan az állapot, ugyanis olyan lakók jelentek meg itt, akik félelemben tartják a lakókat, szemetelnek és lelakják a lakásokat, terrorban tartanak mindenkit. A legtöbben esténként már ki sem mernek lépni az otthonukból, ugyanis már a gondnokot is támadás érte.
„Rettegésben élünk!” – kezdte lapunknak az egyik nyugdíjas férfi, aki már évek óta a 11. kerületi Keveháza utcában él. A lakók szerint tarthatatlan állapotok uralkodnak a szépen felújított önkormányzati társasházakban, ugyanis olyan lakók jelentek meg itt, akik nemcsak lelakják a bérleményeket, de terrorban is tartanak mindenkit. Lapunknak több lakó elmondta: ezek az emberek attól sem ijednek meg, hogy megtámadjanak bárkit, hiszen még a gondnoknak is nekiestek.
Fura figurákat költöztettek be a társasházba
Rohamosan romlik a Keveház utcai társasházak állapota. Az egyébként fejlődő lakóövezetben lévő, iskolával, óvodával határos házakban kitört a botrány. Több olyan lakó jelent meg, akik a jelek szerint képtelenek a társas együttélésre. A több éve itt élő helyiek szerint napi szintű a probléma. Félnek, hogy pár év múlva az egész környék a régen hírhedtté vált Hős utcává változik.
Évek óta tart a kálváriánk
– kezdte lapunknak Barbi, aki a munkája miatt nem szerette volna vállalni az arcát, ám mint mondta, fontosnak tartja, hogy a lakók végre kiálljanak magukért, hátha kapnak segítséget.
„A teljesen felújított lakásokban helyezték el őket, amiket sikerült gyorsan lelakniuk. Azóta, hogy itt vannak, csótányokkal, ágyi poloskákkal és patkányokkal küzdünk! A szeméthalom körbevesz minket, de őket ez nem érdekli. Félünk lemenni az utcára, mert megtámadnak minket. Időseket, fiatalokat, mindenkit! Ezek önkormányzati lakások, emiatt az önkormányzatnak már számtalan levelet írtunk. Próbáltunk segítséget kérni, de mindig hátat fordítottak nekünk.”
Barbara szerint eddig 10 százalékban költöztettek be hajléktalanokat, most már ez felemelkedett 30 százalékra.
Még mindig van üres lakás, amit már nézegetnek. Újabb embereket hoznak ide, amivel csak növelik a gondot!
– folytatta.
„Az első emeleten például kijöttek a közművektől, mert akkora a tartozásuk. Leplombálták a villanyórát, ők pedig levágták azt és illegálisan használják az áramot. Volt több támadás is. Az egyik alkalommal a lakók szeme láttára raboltak ki egy fiatal fiút. Elvették a pénzét és a telefonját, majd az utcán letérdeltették őt. A gondnokra is rátámadtak, amikor számon kérte őket az áramlopás miatt… Ja! És az ötödik emeletről valamelyik nap kihányt valaki, ami az összes alatta lévő ablakra ráment… Szörnyű a helyzet” – mesélte.
D. Gábor a feleségével és a kisgyermekével él itt, szerinte élhetetlen lett a társasház.
A bogaraktól félünk a legjobban
– kezdte Gábor.
„Az első emeleten rengeteg a csótány van és poloskainvázió. Éjszaka nagyon durva kiabálásokat hallunk, a gyerek mindig felkel rá, nem tudunk pihenni. Karácsonykor például a sógorom nem tudott bejönni tőlük, mert elállták az útját, nem engedték őt be. A lakásba nem visszük be a cipőnket, nehogy a bogarakat is bevigyük vele, de ez se megoldás, mert akkor meg körbejárnak és ellopják a cipőinket” – zárta.
A nyugdíjas Damó Tihamér is fontosnak tartotta, hogy elmondja a véleményét, mert, mint mondta, a gondnok sincs biztonságban.
9 éve élek itt, mondhatjuk, hogy rettegésben tartanak mindenkit!
– kezdte a férfi.
„Többen nem fizetik a közös költséget, milliós tartozásaik vannak. Szemetelnek, ami nagyon nagy baj, mert vonzza a bogarakat. Lopják az áramot is! Nem lehet nekik parancsolni… A gondnok is felment, hogy számon kérje őket, miért vágták le önkényesen a plombát és erre az volt a válasz, hogy hátba vágták egy hólapáttal! Terrorizálják a lakókat, üvöltöznek, köpködnek, szemetelnek. Undorító a ház. Este el se hagyjuk a lakást, mert bedrogozva, ittasan őrjöngenek. Segítségre van szükségünk, mert csak idő kérdése, hogy vér folyjon” – hangsúlyozta.
Kollégáink megnézték az első emeletet, illetve azokat a folyosókat, amire a lakók leginkább panaszkodtak. Kiderült, hogy valós a probléma, ugyanis a gondnokot valóban megtámadták, a folyosók pedig szemetesek, piszkosak, ám az érintett lakásokban úgy nyilatkoztak, ők nem tapasztaltak problémát.
„Nekem a lányom él itt, nálunk nincs hangoskodás, nincs szemét és csótányt se láttunk még. Rendes emberek élnek itt, minden rendben van” – állította lapunknak Kiss Ágnes és Lakatos Alexandra. A jelek szerint viszont nem ez a vélemény a hangsúlyos az érintett épületben.
