Csótányok, szemét és káosz az újbudai társasházban, már a gondnoknak is nekimentek

„Rettegésben élünk!” – kezdte lapunknak az egyik nyugdíjas férfi, aki már évek óta a 11. kerületi Keveháza utcában él. A lakók szerint tarthatatlan állapotok uralkodnak a szépen felújított önkormányzati társasházakban, ugyanis olyan lakók jelentek meg itt, akik nemcsak lelakják a bérleményeket, de terrorban is tartanak mindenkit. Lapunknak több lakó elmondta: ezek az emberek attól sem ijednek meg, hogy megtámadjanak bárkit, hiszen még a gondnoknak is nekiestek.

Az érintett társasház - Fotó: Metropol

Fura figurákat költöztettek be a társasházba

Rohamosan romlik a Keveház utcai társasházak állapota. Az egyébként fejlődő lakóövezetben lévő, iskolával, óvodával határos házakban kitört a botrány. Több olyan lakó jelent meg, akik a jelek szerint képtelenek a társas együttélésre. A több éve itt élő helyiek szerint napi szintű a probléma. Félnek, hogy pár év múlva az egész környék a régen hírhedtté vált Hős utcává változik.

Évek óta tart a kálváriánk

– kezdte lapunknak Barbi, aki a munkája miatt nem szerette volna vállalni az arcát, ám mint mondta, fontosnak tartja, hogy a lakók végre kiálljanak magukért, hátha kapnak segítséget.

„A teljesen felújított lakásokban helyezték el őket, amiket sikerült gyorsan lelakniuk. Azóta, hogy itt vannak, csótányokkal, ágyi poloskákkal és patkányokkal küzdünk! A szeméthalom körbevesz minket, de őket ez nem érdekli. Félünk lemenni az utcára, mert megtámadnak minket. Időseket, fiatalokat, mindenkit! Ezek önkormányzati lakások, emiatt az önkormányzatnak már számtalan levelet írtunk. Próbáltunk segítséget kérni, de mindig hátat fordítottak nekünk.”

A szeméthalom vonzza a bogarakat Fotó: Metropol

Barbara szerint eddig 10 százalékban költöztettek be hajléktalanokat, most már ez felemelkedett 30 százalékra.

Még mindig van üres lakás, amit már nézegetnek. Újabb embereket hoznak ide, amivel csak növelik a gondot!

– folytatta.

„Az első emeleten például kijöttek a közművektől, mert akkora a tartozásuk. Leplombálták a villanyórát, ők pedig levágták azt és illegálisan használják az áramot. Volt több támadás is. Az egyik alkalommal a lakók szeme láttára raboltak ki egy fiatal fiút. Elvették a pénzét és a telefonját, majd az utcán letérdeltették őt. A gondnokra is rátámadtak, amikor számon kérte őket az áramlopás miatt… Ja! És az ötödik emeletről valamelyik nap kihányt valaki, ami az összes alatta lévő ablakra ráment… Szörnyű a helyzet” – mesélte.