Borbás Marcsi esküvője mindenkit meglepett: „Az egész végül egy röhögőgörcsbe fulladt”

Borbás Marcsi neve sokak számára egyet jelent a hagyományokkal, a természetközeli életmóddal és az egyszerű, őszinte pillanatokkal. A népszerű televíziós műsorvezető most arról mesélt, milyen volt az esküvője, amely mindenben eltért attól, amit manapság sokan elképzelnek a nagy napról.

Borbás Marcsi nagyon szerény esküvőt tartott, mégis az évszázad bulijaként emlegetik a vendégek (Fotó: Borbás Marcsi)

Borbás Marcsi esküvője rendhagyó volt

Manapság egyre több esküvő szól a látványról és a külsőségekről. Hatalmas rendezvényhelyszínek, több száz vendég, drága dekorációk, különleges menüsorok és sokszor milliós költségvetés jellemzi a nagy napot. Sokan hónapokon, sőt éveken át szervezik az esküvőt, hogy minden tökéletes legyen, a menyasszonyi ruha pedig gyakran önmagában is felér egy kisebb vagyonnal. Borbás Marcsi azonban teljesen másképp gondolkodik erről. A televíziós személyiség számára a hangulat, az együtt töltött idő és az őszinte pillanatok sokkal fontosabbak voltak, mint a külsőségek. Ez már a harmadik házassága volt, így pontosan tudta, mi az, ami igazán számít számára egy ilyen eseményen.

Az esküvőnk igazából egy bográcsozás volt, és egy tízezres ruhám volt. Az is azért, mert egy ismerősöm azt mondta, hogy nem lehet, hogy nem veszek ruhát az esküvőmre. Végül vettem egyet, beszaladtam egy plázába és gyorsan lekaptam egyet. Aztán egy réten megálltunk és szedtem egy nagy csokor virágot, gyönyörű volt. Aztán egy majorságban kiraktunk egy sörpadot, és az évszázad bulija volt. Mindenki mondta, hogy ezt minden évben muszáj megünnepelni, mert annyira jó volt. Ez nem a pénz miatt volt jó, hanem mert így éreztem jól magam

– mondta a népszerű Borbás Marcsi szakácskönyvek szerzője.

A lagzi teljesen kötetlen hangulatban zajlott, Marcsi pedig már előre jelezte a vendégeknek, hogy nem szeretne hagyományos esküvői kötöttségeket.

Mindenkinek mondtam, hogy nincsenek kötelességek, senki ne sértődjön meg semmin, mert ez egy kerti buli. Odajött a bátyám, aki egy unitárius pap, ő adott össze bennünket

– tette hozzá a Neshama Tv Podcast vendégeként.

A kötetlen ünneplés előtt természetesen volt egy hivatalos polgári ceremónia is, ám az sem a megszokott, megható és ünnepélyes pillanatokat hozta.