Gulyás Gergely: A Tisza Párt pár nap elteltével éppen a tudomány területén kezd rombolni

Mi a kormányzásunk alatt építettük az országot. A Tisza Párt pár nap elteltével éppen a tudomány területén kezd rombolni

- kezdte legfrissebb, Facebook-oldalán közzétett bejegyzését Gulyás Gergely.

Gulyás Gergely Fotó: Bruzák Noémi / MTI

A Fidesz frakcióvezetője szerint azután, hogy az új miniszterelnök a Magyar Tudományos Akadémián éppen az ellenkezőjét ígérte. A fiatal kutatók, diákok és kiemelkedő képességű tehetségek itthon tartásához és hazajöveteléhez, a tudásalapú gazdaság megerősítéséhez az Élvonal Alapítvány támogatásánál aligha van hatékonyabb eszköz.

Gulyás Gergely ezután így folytatta a posztját:

„A tények ismerete nélküli döntés mindig veszélyes. Ez történik most is, amikor Magyar Péter úgy jelenti be Krausz Ferenc Nobel-díjas professzor által vezetett Élvonal Alapítvány finanszírozásának visszavonását, hogy az szakmai érvekkel nem alátámasztható. Kénytelenek vagyunk ezért a háttérben meghúzódó motivációt politikai bosszúként értelmezni. Az Élvonal Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítvány a világon egyedülálló szervezet. Nincs még egy olyan intézmény, amelynek öttagú kuratóriuma négy Nobel-díjas, és Lovász László volt akadémiai elnök személyében egy Abel-díjas tudósból áll. Az Alapítványról a Magyar Országgyűlés 2025-ben hozott döntést, és a 6 éves támogatását a kormány olyan feltételek mellett biztosította, mely magában foglalta a Tisza Párt által oly sokszor hangoztatott célt is, mint a kutatók hazahívását: a szervezet 75 kiváló magyar kutatócsoport magyarországi hazahozatalát vállalta. Az Alapítvány szintén vállalta a magyar természettudományok iránt érdeklődő fiatalok tehetséggondozását, számos innovatív vállalkozás megalapítását, és egy új, a megelőző orvostudomány nemzetközi tudományos kutatóközpontjának létrehozását, ezzel jelentősen hozzájárulva ahhoz, hogy hazánk a világ tudományos élvonalába kerülhessen. Fontos, hogy a finanszírozás az elért teljesítményhez kötötten, azoktól függően biztosított. A tisztán látás végett: A finanszírozás hat évében az első év során 26 milliárd forint, majd a hatodik évben 53 milliárd forint állna teljesítmény alapon - ezáltal elszámoltathatóan - rendelkezésre.”

Ezért az Alapítvány tevékenységének fenntartása és megerősítése az egész ország érdeke. Javasoljuk a kormánynak a döntés felülvizsgálatát, Krausz Ferenc Nobel-díjas professzorral és a kuratórium többi tagjával a mielőbbi egyeztetések megkezdését!

- zárta a bejegyzését a Fidesz frakcióvezetője.