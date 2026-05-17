Ezzel a módszerrel garantáltan legyőzöd a harcot a narancsbőr ellen!

Te is azok táborát erősíted, akik már mindent kipróbáltak a narancsbőr eltüntetése ellen, de mégsem hozta meg a várt eredményt? Van egy jó hírünk! A száraz kefélés, vagyis a dry brushing egyre népszerűbb bőrápolási módszer, ami nemcsak a bőr megújításában segíthet, hanem a nyirokkeringést is serkentheti. Nem véletlen, hogy TikTokon és Instagramon emberek milliói rajonganak érte, hiszen a látványos előtte-utána videók szinte mindenkit kíváncsivá tesznek.

Biztos módszer a narancsbőr ellen: száraz kefélés

Ez a technika egy természetes sörtéjű kefével végzett bőrápolási rutin, amelyet száraz bőrön alkalmaznak, általában zuhanyzás előtt. A módszer lényege, hogy határozott, felfelé irányuló mozdulatokkal átkefélik a testet, ezzel stimulálva a vér- és nyirokkeringést. Emellett a bőr felszínéről is eltávolítja az elhalt hámsejteket.

Miért szeretik ennyien?

Segít eltávolítani az elhalt hámréteget, így a bőr puhább és simább tapintású lehet.

Fokozhatja a vérkeringést és támogathatja a nyirokrendszer működését, ami hozzájárulhat a puffadtság és a vizesedés csökkentéséhez.

Ideális előkészítő lépés zuhanyzás és testápolás előtt.

Rendszeres használat mellett halványíthatja a narancsbőr láthatóságát.

Így végezd helyesen!

A kefélést mindig a lábfejnél kezdd, majd fokozatosan haladj felfelé, a szív irányába. A lábaktól a combokig, a kézfejektől a vállak felé dolgozz, a has területén pedig körkörös mozdulatokat használj.

Fontos, hogy ne nyomd túl erősen a kefét a bőrhöz, mert az kellemetlen lehet, de a mozdulatok legyenek határozottak. Az enyhe bőrpír természetes reakció, hiszen a vérkeringés fokozódik, azonban irritáció vagy fájdalom esetén érdemes azonnal abbahagyni.

A teljes rutin általában 5–10 percet vesz igénybe. Ezután ajánlott alaposan lezuhanyozni, hogy az elhalt hámsejtek lekerüljenek a bőrről, majd egy gazdag testápolóval vagy testvajjal hidratálni a bőrt. Rendszeres alkalmazás mellett a bőr látványosan frissebbé és simábbá válhat - írja a Life.hu.