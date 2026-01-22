Arcunkba tolta a narancsbőrét a Házasság első látásra sztárja

A Házasság első látásra Beccája, azaz Deák Rebeka csinos fiatal nő, aki kamerák előtt érzi magát igazán otthon. A realityben is többször hangsúlyozta, hogy énekesnői babérokra vágyik. A jó hang mellett a tökéletes külső is szempont, ezért pedig meg is dolgozik.

A Házasság első látásra Beccája fájdalmas kezeléssel szépül (Fotó: Facebook)

„Az elmúlt év nem a legfegyelmezettebb időszakom volt”

Becca nemrég pilates óráról jelentkezett be, legutóbb pedig egy speciális narancsbőr-kezelésnek vetette alá magát.

Furcsa kezelésről jelentkezett be Becca (Fotó: Instagram/Deák Becca)

„Elárulok valamit. Elkezdtem celluitkezelésre járni. Nem azért, mert durva narancsbőröm lenne, hanem mert inkább most foglalkozom vele, mint később bosszankodjak miatta. Az elmúlt év, hát, nem a legfegyelmezettebb időszakom volt. Sok trash food, kevesebb odafigyelés, és a testem szépen jelezte, hogy: helló, ideje váltani” – számolt be a kissé fájdalmas, de eredményes kezelésről Becca Instagramon.

Becca megmutatta vékony combjait: még most megálljt parancsol a narancsbőrnek (Fotó: Instagram/Deák Becca)

A lelkizős lány számára a külső és belső egészség kéz a kézben jár. Mikor arról ír, hogy keszekusza időszakon ment át, azt nem lehet nem a párkapcsolati életére is érteni.

Bíróságon találkoznak a Házasság első látásra exei?

A Házasság első látásra Becca és Zsolt számára hullámvasút volt, ami gyakorlatilag szakadékkal végződött. Pedig elsőre megvolt köztük a kémia, és talán ők voltak a legszimpatikusabbak a nézők számára. Ám az eltérő kommunikációs stratégiák éket vertek közéjük, olyannyira, hogy nem csak a válás miatt akarnak jogi eljárásban részt venni.

Rebeka és Zsolt álomkapcsolata rémálommá változott egy csapásra (Fotó: TV2)

Horváth Zsolt hosszas hallgatás után nemrég leleplező videóban tálalt ki énekesnői babérokra vágyó exfeleségéről a népszerű reality után:

„Sok támadást kaptam, ezért sokat gondolkoztam azon, reagáljak-e azokra a vádakra, amikkel az exfeleségem az utóbbi hetekben körbehaknizta a komplett bulvármédiát. Tudom, hogy ennek nem az én lejáratásom volt a célja, ez nem rólam szólt, hanem – mint minden más az életében –, csak saját magáról. Arról, hogy továbbra is róla szóljanak a hírek, hogy lájkokat gyűjtsön, hogy validálja a viselkedését és az azonnali váltást az új párkapcsolatát illetően. Ennek érdekében viszont az én lejáratásom sem túl nagy ár. Ahogy a forgatások alatt, úgy a műsor folyamán és utána is próbáltam intelligensen, kulturáltan, emberi módon rendezni és kommunikálni az aktuális helyzetet annak érdekében, hogy a béke megmaradjon, és ha lehet, a másik fél ne essen negatív megítélés alá” – fortyogott a férj, aki szerzői jogi sérelmeit is felemlegette Rebeka ellen. Az énekesnő, aki azóta a Házasság első látásra 1. évadából ismert Andris mellett boldog, válaszul állítólag feljelentette becsületsértés miatt az exférjét.