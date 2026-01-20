Újra együtt – megbánta egykori döntését a Házasság első látásra sztárja

A TV2 nagy sikerű realityjének 2024-es őszi évadában ismerhette meg az ország Wollner Péter Brumit. A férfi a Házasság első látásra című műsor elején és végén is igent mondott Reninek, ám kapcsolatuk végül zátonyra futott. Brumi mellett azonban kitartanak a rajongói, akiknek újabb és újabb tartalommal kedveskedik a Házasság első látásra sztárja. Brumi kosárlabda iránti szenvedélye jól ismert, komoly cipőgyűjteménnyel rendelkezik, nagy Michael Jordan-rajongó, ám azt kevesen gondolták volna, hogy ritka és igen értékes, dedikált Michael Jordan-kártyával rendelkezik. A relikviával kapcsolatban azonban úgy tűnik, olyan döntést hozott, amit később megbánt.

Házasság első látásra: ma már csak emlék Reni és Brumi esküvője, mely válással végződött. Az egykori férj most újra örül: visszaszerezte egykor eladott dedikált Michael Jordan-kártyáját (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra sztárja: eladtam és most visszavettem

Wollner Péter Brumi a Facebook-oldalán osztotta meg videóját a ritkaságról, melyről azt is elárulta, hogy jutott hozzá – kétszer!

Hoztam mutatóba egy ritka relikviát. Ez egy Michael Jordan által aláírt kosárlabdakártya. (...) Azért van ilyen tokban, mert ez egy hivatalosa bevizsgált kosárlabdakártya. (...) Ebből a kártyából 23 darab van az egész világon, ez a 13. Sokkal értékesebbek azok a kártyák, amelyek be vannak vizsgálva. Ezt a kártyát még 2023-ban vásároltam Amerikából, eladtam és most visszavettem

– mondja videójában Reni exe.

Úgy tűnik tehát, hogy megbánta egykori döntését a Házasság első látásra sztárja. Ám minden jó, ha vége jól: újra együtt Bruni és a ritka relikvia.