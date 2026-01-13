Összeköltözött párjával a Házasság első látásra sztárja

Kovács Renáta a Házasság első látásra második évadában is kereste a boldogságot, akkori férjével azonban nem sikerült egy hullámhosszra kerülniük. A fiatal híresség állítja, ilyen komoly kapcsolata már nagyon rég nem volt.

Házasság első látásra Reni párja nem szeret sokat szerepelni, néha azonban feltűnik Reni fotóin, látszik, mennyire boldogok (Fotó: Kovács Reni/Instagram)

Házasság első látásra Reni: „Sokat beszélgetünk erről”

Kovács Reni őszintén vallott róla, hogy hosszú idő után a mostani karácsony volt az első, amit nem szingliként ünnepelhetett. „Voltak korábban kapcsolataim, de mindig úgy alakult, hogy az ünnepekkor egyedül voltam, úgyhogy izgalmas volt most idén két családnál megélni mindezt, nagyon harmonikusan telt. Az év végét is szűkebb családi körben töltöttük, mivel a kiskutyámnak, Tofunak ez volt az első szilvesztere és a petárdázás miatt nem szerettem volna egyedül hagyni, szerencsére jól bírta”.

Reni hónapok óta egy párt alkot egy sármos úriemberrel, aki bár nem szeret szerepelni, közös fotóikon látszik, hogy nagyon boldogok együtt. Mint kiderült, nemrég szintet is lépett a kapcsolatuk.

Több mint két hónapja együtt lakunk jelenleg vidéken, mert őt ide köti a munkája. Egyelőre még nem találtunk hosszútávú megoldást a lakhatási kérdésre, mert én Budapesten érzem jól magam igazán, az pedig nagyon messze van neki. Sokat beszélgetünk erről, jelenleg ez az egyetlen és tulajdonképpen legnagyobb megoldandó kérdés közöttünk, minden másban teljes az egyetértés.

Reni elárulta, előfordult, hogy egy kis időre hazament budapesti lakásába, ott azonban fájó volt a felismerés, hogy hiányzik neki a párja.

Ilyenkor az ember rádöbben arra, hogy mi az, ami igazán fontos. A megszokott közege, vagy az, hogy maga mellett tudhassa azt, akit szeret. Amikor ott voltam egyedül, akkor minden átértékelődött: hiába komfortosabb nekem egy adott helyszín, nélküle mit sem ér az egész.

A Tv2 sztárja úgy véli, minden kapcsolatnak megvannak a maga nehézségei, ami nélkül nem is igazi a kapcsolat, így az ő esetükben is előfordultak már súrlódások, de mindig tudták tisztázni őket.