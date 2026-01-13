Összeköltözött párjával a Házasság első látásra sztárja
Kovács Renáta a második évad ikonikus szereplőjeként vált ismertté, akkori férjével azonban nem úgy alakult a kapcsolata, ahogy eltervezte. A Házasság első látásra sztárjára egy ideje rátalált a szerelem, amelyről lapunknak adott interjújában mesélt.
Kovács Renáta a Házasság első látásra második évadában is kereste a boldogságot, akkori férjével azonban nem sikerült egy hullámhosszra kerülniük. A fiatal híresség állítja, ilyen komoly kapcsolata már nagyon rég nem volt.
Házasság első látásra Reni: „Sokat beszélgetünk erről”
Kovács Reni őszintén vallott róla, hogy hosszú idő után a mostani karácsony volt az első, amit nem szingliként ünnepelhetett. „Voltak korábban kapcsolataim, de mindig úgy alakult, hogy az ünnepekkor egyedül voltam, úgyhogy izgalmas volt most idén két családnál megélni mindezt, nagyon harmonikusan telt. Az év végét is szűkebb családi körben töltöttük, mivel a kiskutyámnak, Tofunak ez volt az első szilvesztere és a petárdázás miatt nem szerettem volna egyedül hagyni, szerencsére jól bírta”.
Reni hónapok óta egy párt alkot egy sármos úriemberrel, aki bár nem szeret szerepelni, közös fotóikon látszik, hogy nagyon boldogok együtt. Mint kiderült, nemrég szintet is lépett a kapcsolatuk.
Több mint két hónapja együtt lakunk jelenleg vidéken, mert őt ide köti a munkája. Egyelőre még nem találtunk hosszútávú megoldást a lakhatási kérdésre, mert én Budapesten érzem jól magam igazán, az pedig nagyon messze van neki. Sokat beszélgetünk erről, jelenleg ez az egyetlen és tulajdonképpen legnagyobb megoldandó kérdés közöttünk, minden másban teljes az egyetértés.
Reni elárulta, előfordult, hogy egy kis időre hazament budapesti lakásába, ott azonban fájó volt a felismerés, hogy hiányzik neki a párja.
Ilyenkor az ember rádöbben arra, hogy mi az, ami igazán fontos. A megszokott közege, vagy az, hogy maga mellett tudhassa azt, akit szeret. Amikor ott voltam egyedül, akkor minden átértékelődött: hiába komfortosabb nekem egy adott helyszín, nélküle mit sem ér az egész.
A Tv2 sztárja úgy véli, minden kapcsolatnak megvannak a maga nehézségei, ami nélkül nem is igazi a kapcsolat, így az ő esetükben is előfordultak már súrlódások, de mindig tudták tisztázni őket.
Nagyon jól működik közöttünk a kommunikáció, nincs olyan, amit ne tudnánk nyíltan és őszintén megbeszélni. Amikor az ember kapcsolatban van, már nem csak a saját maga érdekeit nézi, hanem a másikét is, így alkotunk együtt jó csapatot.
S hogy milyen tervekkel tekintenek előre az idei évben?
A csinos influenszer nem szeret fogadalmakat tenni, mert hisz benne, hogy azokat nem tervezni kell, hanem csak megvalósítani, így sokkal szívesebben mesél olyan célkitűzésekről, amelyeket már elért. Reni azt is elárulta, hogy másfél év kihagyás után szeretne visszatérni a konditerembe.
Tizenöt éve folyamatosan az életem része volt, hogy edzettem, amihez nagyon szeretnék visszatérni, mert az életem része volt és nagyon hiányzik. De vannak már olyan megvalósult élmények is, amikért tenni is kellett, nemrég például elmentünk a havasokra kirándulni, ami abszolút nem vall rám, mert nyári lány vagyok és nagyon utálom a hideget, kiborulok tőle, mégis jól esett, mert a természetet meg imádom. Valahogy a havazás meg a fagy viszont inkább az ablakból szép nekem
– mondta Reni nevetve, majd hozzátette: sokat keresik a közösségi programokat, mert mindketten társasági emberek.
Nagy vágyunk, hogy sokat utazzunk idén, mert nagyon szeretünk más kultúrát megismerni, látni a világot. Nálunk mindig sűrű a program, jövünk-megyünk, étterembe, moziba, bárhova. Január végén Máltára utazunk majd ketten, azt nagyon várjuk, ez még egy korábbi ajándékom volt neki. Aztán majd meglátjuk, hogy alakul az év, szeretnénk megoldani a lakás kérdést és nem titkolt vágyam, hogy szívesen szerepelnék tévéműsorban is. Kaptam már ilyen jellegű megkeresést, de azokban nem tudtam volna elképzelni magam. Egy Dancing with the Stars vagy egy Nagy Duett viszont nagyon vonz, mert a tánc és a zene folyamatosan jelen van az életemben, szívesen megmutatnám ezeken keresztül egy másik oldalamat is.
