Hihetetlenül szexi: megmutatta magát a Házasság első látásra sztárja

A Házasság első látásra sztárja híres szépségéről és néha bevállalós ruhában mutatja meg gyönyörű testét követőinek. Például amikor Kovács Reni halloween alkalmából szerelmével Jokernek és Harley Quinnek öltözött. Reni észveszejtően jól nézett ki a szexi jelmezben, most azonban egyszerűbb, de hasonlóan vonzó összeállításban mutatta meg magát.

A Házasság első látásra sztárja minden ruhában jól mutat Fotó: Bors

Sokan dicsérik a Házasság első látásra sztárjának szépségét

Kovács Reni magával ragadó, világító lámpások között pózolt. A varázslatos hangulatú képen Reni mosolyogva tűnik fel. A celeb csipkés és csillogó ruhában tündököl a lámpások mellett.

A TV2 sztárja egy áttetsző, fekete csipkés felsőt visel, amely elegánsan kiemeli nőies vonásait. A szettet egy övvel összehúzott, fekete, csillogó miniszoknya teszi teljessé, amely még látványosabbá és ünnepibbé varázsolja a megjelenését. A hatást pedig egy szexi, térd fölé érő fekete csizma koronázza meg, amely tökéletesen illik az egész összeállítás stílusához

Az Instagramra feltöltött bejegyzés alatt valósággal megőrültek a rajongók: a mesébe illő fotó láttán egymást érik a lelkes kommentek, amelyekben Renit és ragyogó szépségét dicsérik.