Ez igen: rémisztően szexi jelmezbe bújt Lil G

A celeblány rajongói nem tudják, hogy féljenek vagy inkább mást érezzenek.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.27. 21:15
Lil G Halloween ijesztő

A szexi magyar énekesnő és testépítő, Lil G újabb észveszejtő fotóval lepte meg rajongóit. Laskai Lili, vagy művésznevén Lil G a magyar celebvilág egyik legvonzóbb művésze. Halloween alkalmából a testépítő ötvözte az ijesztőt és a szexit, a rajongóknak pedig leesett az álla.

Lil G elképesztően szexi és ijesztő is egyszerre
Lil G elképesztő képpel ünnepli a Halloweent / Fotó: Szabolcs László

Magyarországon is egyre jobban elterjedt az amerikai szokás, hogy ősszel megünnepeljék a Halloweent. Ilyenkor az emberek rémisztő jelmezekbe bújnak, házaikat szellemekkel és tökökkel díszítik, majd egy horrorfilm mellett kapcsolódnak ki.

Lil G tökéletesen vegyítette a dögös, fekete ruhát a rémisztő maszkkal. Az énekesnő egy nem igazi kaszát tart a kezében, a koponyát ábrázoló maszkkal együtt a celeb halálosan jól néz ki.

A magyar szépség megvillantja lábait is, a fekete combcsizmáján felül hálós harisnyát visel, nadrág nélkül. Még a híressé vált narancssárga autója is beöltözött a fotózásra. Az autó egyik lámpáját matricák díszítik, mintha sebhelyes lenne.

A követői imádják Lil G hajmeresztő fotóit. Néhányan azon tanakodnak, hogy vajon az öltözet egy új videóklip miatt került-e fel az énekesnő Instagram-oldalára.

"Mondd, hogy videóklip készül. Zene lesz?"

"Vidd a lelkem"

"Bombaaa"

 

