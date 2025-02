Szexi bikiniben pózolt az autós forgalom mellett a magyar énekesnő „Csoda, hogy nem lett baleset. Ez közúti veszélyeztetés!”

Lil G egy pillantás alatt robbant be a hazai könnyűzenei életbe, amikor debütált Nemazalánnyal, Halastyák Fannival közös száma, a Petőfi Sándor, amelynek klipje már majdnem 40 millió megtekintésnél jár a YouTube-on. A fiatal magyar énekesnő hatalmas rajongótáborral bír, akik az emlegetett premier óta végig követhették pályafutását.

A magyar énekesnő, Lil G testépítő lett Fotó: Instagram

Kis híján balesetet okozott Lil G

Mindössze 16 éves volt Lil G, vagyis Laskai Lili, amikor berobbant a Petőfi Sándor című daluk. Fiatalsága ellenére azóta is több olyan száma debütált, ami többmilliós megtekintésnél jár. A magyar énekesnő ennek ellenére már lassan egy éve más karrierre koncentrál, testépítő lett, és nagyon komolyan veszi az edzéseket. Tavaly versenyen is elindult, ahol két kategóriában is meglepően jó helyezést ért el annak ellenére, hogy ez volt az első ilyen megmérettetés, amin valaha részt vett, azaz szó szerint semmilyen korábbi tapasztalattal nem rendelkezett. Lil G azóta is folyamatosan edz, és további versenyekre is benevezett. A készülésben nagy segítsége szerelme, Márk, aki szintén testépítő.

Az biztos, a fiatal rapper csúcsformában van, amiről videót is mutatott, a budapesti forgalom mellett egy szál bikiniben pózol, mutatva az ismert testépítő beállásokat. A videó felrobbantotta a netet és özönlenek a kommentek:

„Csoda, hogy nem lett baleset. Ez közúti veszélyeztetés!”

„Jó, hogy nem állt le a forgalom!!!! bomba”

„Autósoknak volt egy jó napjuk arrafelé”