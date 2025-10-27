Ez igen: Cooky szerelmének szexi fotójától mindenkinek melege lesz

A Rádió 1 sztárja és gyönyörű kedvese közt 27 év a korkülönbség. Éppen ezért sokan nem hittek a szerelmükben, de Cooky és Debóra mindenkire rácáfolt, mai napig szerelmesek egymásba.

Cooky párja, Szécsi Debóra 27 évvel fiatalabb a DJ-nél Fotó: Markovics Gábor

Cooky felesége karban tartja testét

A francia DJ és szerelme 10 évvel ezelőtt találtak egymásra és sosem tagadták, hogy bizony az ő kapcsolatukban is voltak nehézségek, amikkel meg kellett küzdeniük. De Cooky és Debóra szerelme erős, átsegítette őket eddig mindenen, még azon is, amikor a Dancing with the Stars műsor miatt majdnem elváltak. A rádiós nehezen viselte, hogy profi tánctanárként párja irányította a táncparketten. Egyébként a lemezlovas végtelenül büszke Debórára, aki szerinte a világon a legjobb édesanya és aki fantasztikusan vezeti a háztartást. Na persze párja alakjára is nagyon büszke, akin egyáltalán nem látszik, hogy kétgyermekes anyuka. Nyaralásaik alkalmával mindig mutat bikinis fotót szerelméről közösségi oldalán, és azt sem bánja sosem, ha kedvese oszt meg magáról szexi fotót, mint ahogy most is tette, csak egy sportmelltartó és egy rövidnadrág fedi testét.

Szécsi Debóra a sztárapuka szerint a világ legjobb anyukája Fotó: Instagram

Még midig bántják őket a korkülönbség miatt

A sztárpár nem érti, hogy az emberek miért foglalkoznak még mindig azzal, hogy Cooky idősebb, köztük ez nem téma.

„Nyilván nálunk azt hitték az emberek, hogy a legnagyobb problémát a korkülönbség fogja okozni, és az pedig még inkább, hogy Christian francia is” – mesélte kapcsolatukról a Palikék világa műsorban Debóra.