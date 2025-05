Szécsi Debóra kitálalt Cookyról: „Nem mindenben értünk egyet”

Szécsi Debóra Cooky társaságában két kis gyermeket nevel, és habár a rádiós lemezlovas igazán elfoglalt, nagyon jól tudnak együttműködni a gyereknevelés terén. A szerelmespár 9 éve él együtt és eddig eléggé könnyedén vették az eléjük gördülő akadályokat. Cooky párja most elárulta lapunknak, hogyan birkóznak meg ők a gyerekneveléssel.

Cooky Szécsi Debóra társaságában két kisfiút nevel óriási boldogságban és szeretetben (Fotó: Nagy Zoltán / Mediaworks archív)

Szécsi Debóra és Cooky nagyon jó párost alkotnak

Christiannal nagyon jól kiegészítjük egymást, merthogy van olyan dolog, amiben ő a szigorúbb és van, amiben meg én. Nyilván ez szokott köztünk néha egy kis feszültséget okozni, hogy nem mindenben értünk egyet a gyerekek terén. Viszont mivel jól működünk együt,t ezért a gyermekeink nagyon jól neveltek, például soha nem volt olyan, hogy én nem tudtam volna őket valahova, mert rosszak lettek volna. Úgyhogy szerintem ezt jól csináljuk

– kezdte a Metropolnak Szécsi Debóra. A fiatal édesanya szerint gyerkőceit mindenhol megdicsérik, hogy milyen jól viselkednek, ami pedig a közösségi médiában megosztott videókban is látszik.

A francia származású rádiós kedvese elárulta, hogy kettőjük közül ő inkább a szigorúbb, ugyanis párja sokszor meglágyul a fiúknak. Debi szerint azonban az egyik szülőnek mindenképp kicsit erélyesebbnek kell lennie. Mégsem szerette volna azt, hogy ő legyen a családban a »rossz zsaru«, de most már elfogadta ezt a helyzetet. Viszont a fegyelmezettség mellett van egy másik eredmény a gyermekeivel kapcsolatban, amire nagyon büszke:

Szécsi Debóra gyermekei nagyon jó testvérek

„Arra vagyunk a legbüszkébbek, hogy a gyermekeink miként állnak egymáshoz, ugyanis nagyon szoros kapcsolat van köztük. Ez a két kisfiú annyira szereti egymást, hogy például összebújva alszanak vagy amikor felkelnek és találkoznak, öleléssel köszöntik mindig egymást. Természetesen számít a nevelés is, de köztük 18 hónap van, ezért pedig olyan, mintha egyidősek lennének” – mesélt Debóra többek között arról, hogy szerinte kisfiai óriási támaszai egymásnak, illetve komolyabb összetűzés sem szokott köztük lenni. A kétgyermekes édesanya azonban érintett egy most már kicsit érzékenyebbnek számító témát is: