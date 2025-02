Ebben ügyes Cooky kisfia: „Nem akarok nagyképű lenni, más is ezt mondja, hogy nagyon tehetséges”

Cooky és Szécsi Debóra fiai örökölték a szülők sportszeretetét. A francia származású rádiós műsorvezető egykor focikapusként sportolt, néhány éve pedig a Dancing with the Stars parkettjén mutatta meg mozgását táncművész párja, Szécsi Debóra oldalán. A sztárpár két fia is sportol, ígéretes tehetségek.

Cooky és Szécsi Debóra nagy sportrajongók, mozgékonyságukat pedig két kisfiuk is örökölte: egyikük focista, másikuk talán táncos lesz... Fotó: Végh István

„Ahogy felállt, onnantól a labda a kedvence”

„Labdarúgó vagyok és nagyon ügyes is vagyok! Három-négy éves korom óta focizok, most hétéves vagyok” – büszkélkedett el a kis Kevin a Mokkában nyilatkozva. S hogy honnan jön a foci iránti szeretet?

Kevinnél nem kellett választani. Ahogy felállt, onnantól a labda a kedvence, rúgta, dobta. Mindegy, hogy adtunk neki kisautót, vagy bármi mást, nem, csak a labda. Ezzel született

– ismerte el a táncos anyuka, mire Cooky hozzátette:

„Szeptemberben kezdte az iskolát, a mozgásforma pedig a figyelmét és szorgalmát is fejleszti. Lassan itt fogunk lakni a népligeti pályán, heti három-négyszer itt vagyunk. Nagyon szeretne focista lenni. Nem akarok nagyképű lenni, más is ezt mondja, hogy nagyon tehetséges Kevin. Mi itt vagyunk mindig a sátorban. Nagyon ügyes, maximalista, öröm látni, jó rajta látni a Fradi-mezt” – mondta a büszke apuka.

Cooky: „Elbújnék Franciaországban, csalódás lehetett a nézőknek”

A sztárpár nem titkolja, nem ragaszkodnak hozzá, hogy két fiuk ugyanazt a sportot űzze, hogy elkerüljék a versengést. Elárulták, másik fiuk, Nátán is szereti a sportokat, bátyja példáját követve ugyan ő is focizni kezdett, de táncművész édesanyja vénáját is örökölte.

Cooky és Szécsi Debóra a Dancing with the Stars második évadában táncolt együtt, kilencedik helyen végeztek. A rádiós a műsor kapcsán nevetve elmondta:

„Elbújnék Franciaországban, csalódás lehetett a nézőknek, nagyon izgultam… Én két sportot szeretek: foci és picike Forma1. A tánc az nekem művészet. Amikor Debórát látom táncolni, újra szerelmes vagyok. De a tánc nekem, egy ilyen bolond embernek, művészet, persze komoly sportteljesítmény is…”

„Nátánt lehet, hogy fogjátok látni táncolni, ő nagyon ügyes, szeret is táncolni” – szögezte le gyorsan Debóra.