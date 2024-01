Hoppá! Cooky szerelme a Dancing stúdiójában tűnt fel

A népszerű rádiós gyönyörű párja az elmúlt években a gyerekneveléssel volt elfoglalva. De most, hogy két fiuk nagyobb lett, Szécsi Debóra visszatért a táncparkettre, sőt a hétvégén komoly fellépése volt a Dancing with the Stars néhány sztárjával.