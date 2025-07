Hirtling István: Én az élőkkel foglalkozom

Hirtling István őszintén mesélt az életéről a hot! magazinnak.

Hirtling István nagyon büszke a gyerekeire - Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

Idén lettél halhatatlan. Hogy fogadta a családod az újabb elismerést?

Nagyon örültek, ahogy azok a nézők is, akik rám szavaztak, és igazolódni látszott a saját döntésük. Örült a feleségem és a gyerekek is. „Apa, halhatatlan lettél!” – mondják, én meg azt mondom, hogy az élőkkel foglalkozom. Rozi kitűnő eredménnyel érettségizett, az ELTE Gazdaságtudományi Karára jelentkezett, Marci, a bátyja, ugyanennek az egyetemnek a bölcsészkarán spanyol nyelv és irodalom szakos, most készül féléves ösztöndíjjal a Salamancai Egyetemre. Büszkék vagyunk egymásra a családban, arra különösen, hogy a gyerekeink – az édesanyjuk hatására – angolul, spanyolul és olaszul felsőfokon beszélnek. Csilla, aki informatikus, mindig mondta, hogy a nyelvtanulás, a nyelvtudás alapkövetelmény, és ezt az általános és a középiskola alatt sikerült is teljesíteni.

Több budapesti és vidéki színházban játszott jelentős szerepeket - Fotó: archív / hot! magazin

Hirtling István felesége, Csilla számára mindig is fontos volt a családi összetartás

A feleséged nem csupán előrelátó és okos, hanem nagyon csinos is.

Mi ezt a szót nem szoktuk használni: Csinos a nagypapa lova volt. Egy nő lehet elbűvölő, szép, elegáns – én minden gesztusomban ki is fejezem ezt. Csilla az egész családkoncepciót, családképet végigvitte a közös életünkben, miközben végezte a saját munkáját is.

Elegáns és udvarias ember vagy. Otthonról hoztad ezeket a tulajdonságokat?

Engem így neveltek a szüleim; olyan közegben nőttem fel, ahol mindez nem elvárás volt, hanem természetes. Ha belépünk valahová, köszönünk, hölgynek, idősebbnek nem nyújtunk előre kezet, kinyitjuk nekik az ajtót, lesegítjük őket a járművekről – és még sorolhatnám.

Sajnos ezek az illemszabályok már régen kimentek a divatból. Számomra viszont napi gesztusok, és sosem esett nehezemre betartani ezeket. Ez főleg neveltetés kérdése, és olyan természetes – ahogy Márai Sándor írja –, mint ahogy levegőt vesz az ember.

Márai nálad első helyen áll, önálló estjeid is készültek az írásai alapján.

Tizenkét évvel ezelőtt Mészáros Tibor irodalomtörténész kért fel először erre, aztán magába szippantott az életmű. Nagyon sokszínű, változatos az író mondanivalója. Az önmagával vitatkozó, magát megcáfoló lénye is lenyűgözött. Amikor leírja az afrikai tapasztalatait, felteszi a kérdést, mi lesz, ha ezek az emberek, elegük lévén a gyarmatosítók arroganciájából, megindulnak Európa felé. Márai, Ady vagy akár Karinthy Frigyes publicisztikáját olvasva, azt látja az ember, hogy semmit nem változott a világ a XX. század eleje óta, ami a háborúkat és a nő-férfi kapcsolatokat illeti.