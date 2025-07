„Alig tudtak kihúzni a vízből!” – Fodor Zsóka nyaralása nem várt fordulatot hozott

Egy hét pihenés – ennyit engedett meg magának Fodor Zsóka, a Barátok közt legendás Magdi anyusa, aki szókimondásával, humorával és évtizedes színpadi, szinkronszínészi múltjával a mai napig a közönség kedvence. A színésznő, aki ritkán áll meg egy percre is, most mégis kikapcsolt – és szívből mesélt élményeiről.

Fodor Zsóka Törökországban pihente ki a fáradalmakat (Fotó: Szabolcs László)

Fodor Zsóka kis híján életveszélybe került

Bár félmillió forintot fizetett ki az álomútra, a tenger hullámzása olyannyira erős volt, hogy csak térdig tudott bemenni a vízbe – onnan is nehezen húzták ki, barátnője édesanyja és néhány segítőkész ember kíséretében.

„Alig tudtak kihúzni a vízből, de nekem ez így is megérte” – mondta nevetve. „Nagyon szeretem Törökországot, a török ételeket, a mentalitást, és a közbiztonság is remek. Ez most nem csoportos út volt, nem voltak fakultatív programok. De nem is hiányzott – mert a szívében voltam az országnak kiváló társaságban”– vallotta be a Barátok közt legendás színésznője.

Mága Zoltánnal is járt Törökországban annak idején

A beszélgetés közben nosztalgiával idézte fel első törökországi útját is, amikor évekkel ezelőtt Mága Zoltán és családja társaságában járt Antalyában:

„Zoli hozta magával a hegedűjét is! Bement vele a tengerbe térdig, és ott, a vízben állva eljátszotta nekem a kedvenc dalomat. Ezt az élményt nem lehet elfelejteni” – mondta meghatottan.

A színésznő Magyarországot is felfedezi (Fotó: Hot! magazin/Szabolcs László)

Megtoldotta néhány nappal a pihenést

Ez alkalommal Máriafürdőn pihen – a barátnőjénél, aki a tenyerén hordozza a színésznőt.

„Itt nem tűz annyira a nap szerencsére, és most épp azon gondolkodom, hogy karon fogom a barátomat, besétálunk egy fél kilométert, meg vissza. Ez lesz mára a program” – árulta el a terveit Fodor Zsóka.

Azt mondja, ilyenkor, amikor kicsit kiszakad a rohanásból, jobban észreveszi, mi történik körülötte. Talán ezért is érinti meg különösen, amikor fiatalokról, lehetőségekről esik szó – például a frissen kihirdetett ponthatárokról.

Én hatévesen játszottam először színpadon, Saláta Sárát alakítottam. 14 évesen már szavalóversenyt nyertem. De dolgoznom kellett fiatalon, így esti gimnáziumban tanultam tovább, és végül bár diplomám lett, érettségim sosem volt. Azt mondom, ha valaki tehetséges, úgyis megtalálja az útját. Aki színész akar lenni, menjen akár vidékre is, segédszínésznek – ha van benne tehetség, az utat tör magának

– vallotta be a színésznő.