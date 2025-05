Csúnyán átverték Fodor Zsókát, nem kevés pénzt fizetett

A népszerű színésznő a mai napig rendkívül aktív, energikus és az egyik fellépésről szalad a másikra. Azt korábban már elárulta, hogy a színház tartja őt talpon, de másképp nem is tudna élni. Fodor Zsóka feszített tempóban éli az életét, de nem is tudna az őt körülvevő nyüzsgés nélkül létezni. Most lapunknak elárulta, hogy bírja még az iramot úgy, hogy már 60 éve a pályán van.

Fodor Zsóka korát tekintve még mindig nagyon aktív és tele van tervekkel (Fotó: Zsolnai Peter)

Fodor Zsóka az utazás szerelmese

„Jelenleg is három darabban játszom, ami nem sok, szóval most inkább a pihenés időszaka van. Úgyhogy nemsokára majd elmegyek egy kicsit Törökországba, mert nekem szerelmem a tenger. Mégis valahogy évek óta nem jutottam el a tengerhez” – kezdte A Magyar Érdemrend lovagkeresztjével kitüntetett művésznő, aki szabad idejében nagyon szeret utazgatni. A kedvenc kiruccanási desztinációja azonban egy meglepő helyszín: Albánia, amiről csak jókat tudott mondani a színésznő.

Csúnyán átverték a színésznőt

Régebben az egyik utazási irodának befizettem nem kevés pénzt azért, hogy az egyik szervezett útjuk egy tengerparti városkába vezetett. Azonban aztán kiderült, hogy abban a kisvárosban három napos ünnep volt, emiatt mindenhol voltunk, kivéve egy helyen nem: a tengerparton. Aztán volt egy pont, amikor kiálltam egy szirtre és előkaptam a fürdőruhámat, amit meglengettem a magasban, miközben a következőt mondtam: Látod drágám, ott lent kellene neked uszikálnod! Neked most vizesnek kellene lenned!

– taglalta humoros történetét Fodor Zsóka, akinek akkori utazó társai a látottaktól dőltek a nevetéstől.

Fodor Zsóka gyermek híján néha kicsit magányos szokott lenni, de inkább elhessegetni az ilyen rossz gondolatokat (Fotó: Markovics Gábor)

Fodor Zsóka fiatalon is aktív volt, de imád tévézni

A mindig mosolygós és jó kedélyű színésznő azonban elszomorodik, amikor a korára gondol. Ugyanis mivel egyedül él két városban (Budapesten és Pécsett), fél attól, hogy mi lesz vele, ha netalántán egyszer rosszul lesz. Viszont igyekszik az ilyen nem igazán derűs gondolatokat elhessegetni és a jövőre koncentrálni. Fodor Zsóka már elmúlt 80 éves, de még mindig tevékeny és szerencsére jó egészségi állapotnak örvend. A Metropolnak mindenki Magdi anyusa elmondta, mi a titka, a válasz meglepő volt…