Fodor Zsóka figyelmezteti a fiatalokat: „Tegyenek félre minél több pénzt!”

Fodor Zsóka, a Barátok Közt Magdi anyusaként ismert színésznő nemrég mesélt nekünk arról, hogy élete legnagyobb szabadságát tudta kiélvezni balatoni nyaralójában. Bár ki tudta magát pihenni, bevallása szerint nem volt szüksége rá, hiszen mindig sok benne az energia. A 82 éves színésznő most a fiatalokhoz szól, akik számára a tapasztalata még aranyat érhet.

Fodor Zsóka a fiataloknak üzen: „...ha Isten segíti őket, akkor megöregszenek” Fotó: Archív

Van üzennivalóm a fiataloknak

– kezdte a Metropolnak Zsóka, aki óva inti a fiatalságot a felelőtlenségtől.

„Szeretném megkérni az összes fiatalt, hogy gondoljanak arra, hogy előbb-utóbb, ha Isten segíti őket, akkor megöregszenek. Karban kell tartani magunkat rendszeresen. Az agyunkat, testünket és lelkünket gondoznunk kell, mert a mai világban már nem alapozhatunk egy nyugdíjra” – szögezte le a nagy múltú színésznő, aki ha nem dolgozna, saját bevallása szerint pórul járna.

Fodor Zsóka elmondja, mire figyeljenek a fiatalok Fotó: PeterZsolnai

Tapasztalatból beszél

Zsóka már rengeteg mindenen túl van és erről beszélni is szeretne. Erre is alapozza új zenés énekes produkcióját is majd, ami a ERZSIKÉTŐL – ANYUSIG címet fogja viselni.

„Hogy ezt miért mondom? Mert jelenleg is tapasztalom. Nem mondom azt, hogy most éhen halok, de ha nem dolgoznék a mai napig és nem csinálnék műsorokat, akkor nem tudom, hogy mit ennék” – mondta Zsóka, aki szerint egy életet fel kell építeni.

„Tegyenek félre minél több pénzt, mert előbb-utóbb lakás, autó és család kell és nem lesznek mindig a szülők sajnos, hogy segítsenek” – inti óva a fiatalokat az egykori Magdi anyus szerepét játszó színésznő, aki szerint a pénz azonban átok is lehet az emberi kapcsolatokban.

Fodor Zsóka többször is csalódott emberekben Fotó: Archív

Fodor Zsóka többször csalódott

A színésznő az évek alatt többször is próbált segíteni bajba jutott barátain, akikkel aztán a pénz miatt ment tönkre a kapcsolatuk. Azt ajánlja, ne keverjük a pénzt a barátsággal.

Ne rontsák el a barátságaikat kölcsönadással, vagy kéréssel, mert én rengeteg kapcsolatot elvesztettem a pénz által, mert segíteni akartam

– mondta Fodor Zsóka.