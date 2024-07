Fodor Zsóka a kánikuláról: Bikiniben azért mégsem járhatok

Fodor Zsóka idén töltötte be a 82. életévét, ám mint mondja, ez csak egy szám. Valójában nem érzi még az idő múlását, bár azt bevallotta, hogy a jelenlegi hőség egy kicsit megviseli. Otthonában már felkészült arra, hogyan védekezzen a kánikula ellen, ám mikor kijön a négy fal közül, akkor csak az alkalmazkodás marad.

Fodor Zsóka nem bírja ezt a kánikulát (Fotó: Metropol)

Fodor Zsóka: Embertelen ez a hőség

A színésznő úgy véli, hogy ilyen meleg nyarat még nem élt át, ráadásul pont most van annyi dolga, hogy a balatoni nyaralójába sem tud kiruccani, hogy legalább vízparton legyen. De addig is mentette a menthetőt: felszereltetett pécsi és pesti lakásába klímákat, és ügyelt az egészségére is, hogy biztosan ne történjen semmi baj.

Embertelen ez a hőség, szerintem még életemben nem tapasztaltam ilyet

- kezdte lapunknak a színésznő, aki tudatosan felkészült a kánikulára. Legalábbis az otthonában.

„Pécsett fel is szereltettem klímákat, mert másképp nem bírja ki ezt az ember, de hát az utcán hogy tudnék védekezni? Bikiniben azért mégsem sétálhatok, azt még fiatal koromban sem tettem volna meg. Úgyhogy maradt az alkalmazkodás, a folyadékpótlás és az árnyékos helyek"- tette hozzá Zsóka, aki az egészségére is ügyelt. Kivizsgáltatta magát, hogy meggyőződjön róla, biztosan minden rendben van vele.

Egyébként végig jártam most az összes orvost mielőtt beköszöntött volna a kánikula, hogy tényleg jól vagyok-e, és nem okoz majd gondot mondjuk a hőség. Szerencsére jó eredményeket kaptam, nincs miért izgulnom. De az azért fontos, hogy az ember kivizsgáltassa magát, főleg az én koromban, és főleg azért is, mert egyedül élek

- fogalmazott.