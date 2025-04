Fodor Zsóka nem örül az életkorának: Mindenki meghal körülöttem

A népszerű színésznő a mai napig rendkívül aktív, energikus és az egyik fellépésről szalad a másikra. Viszont most a Metropolnak elárulta, hogy őt a színház tartja talpon, illetve másképp nem is tudna élni. Ennek pedig velejárója az, hogy még most is feszített tempóban éli az életét, de bevallotta, hogy szereti ezt a nyüzsgést, ami mindig körülötte van. A mindig mosolygós és jó kedélyű Fodor Zsóka azonban elszomorodik akkor, mikor a korára gondol.

Fodor Zsóka kora miatt néha el tud szontyolodni kicsit, de inkább a jelennek és a jövőnek él (Fotó: Markovics Gábor)

„Nem hiányoznék én senkinek”

Alapvetően nem zavar a korom, de ha eszembe jut, akkor nem kapok kacagógörcsöt. Azért, mert tele vagyok tervekkel, vitalitással, és tudom azt, hogy kevesebb van már hátra, mint amennyi mögöttem van. Én ugye két helyen lakom egyedül: Budapesten és Pécsett, de ha én mondjuk összeesem vagy rosszul leszek, mire engem megtalálnak már lehet, hogy késő. Mert lehet, hogy az egyik Pécsett keresne, míg a másik a fővárosban. Nem hiányoznék én senkinek... Illetve azt látom, hogy mindenki meghal körülöttem, rokonom nincsen, minden kollégám fiatalabb, szóval egyedül érzem magam

– vélekedett A Magyar Érdemrend lovagkeresztjével kitüntetett színésznő arról, hogy nagyon el tud szomorodni, ha az idő múlására gondol.

Fodor Zsóka szerepeit tekintve már megannyi karaktert eljátszott, jelenleg is több darabban játszik (Fotó: hot! magazin / Szabolcs László)

Fodor Zsóka bízik abban, hogy sokáig fog élni

„De egyébként ezen túl teszem magam, valamint igyekszem ezeket a rossz gondolatokat elhessegetni és csak a következő napokra, hetekre gondolni. Bízom abban, hogy még egy ideig itt leszek, mert például édesanyám 100, édesapám 90 évig élt. Úgyhogy, ha a Jóisten ad nekem még tíz jó évet, akkor azt megköszönöm” – vallott őszintén Fodor Zsóka, aki azért örülne annak, hogyha az újságok nem említenék meg folyamatosan az életkorát. A színésznő javarészt mindig a pozitív gondolatokra összepontosít, illetve most is három előadásban játszik, úgyhogy tele van tervekkel és célokkal. Viszont elmondása szerint mégis magányos.

„Rengetegen vesznek körül; az emberek szeretete és az a tudat, hogy van még rám igény ebben a korban, ez éltet, és ez tart karban. De esténként senkihez nem tudok odabújni, és soha senki nem vár az állomáson – pedig milyen jó lenne, ha szaladna elém valaki... Rossz egyedül, és azt sajnos magamnak köszönhetem!” – nyilatkozta nemrégiben a hot! magazinnak Fodor Zsóka, aki most a Metropolnak elárulta azt, hogy igyekszik a rossz dolgokban a jót meglátni és a "félig teli poharat nézni". A színésznő a humorából és életszeretetéből kifolyólag csak előre tud tekinteni. Továbbá elmondta, hogy miket tud tanácsolni azoknak a kortársainak, akik hasonló cipőben járnak, mint ő.