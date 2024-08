82 évesen társra vágyik Fodor Zsóka: „Ha az ember egyedül él, sok hibát elkövet”

Fodor Zsóka mostani nyara mindenekelőtt a pihenés jegyében telik, sok-sok év elteltével idén újra szabadságra tudott menni. A hosszabb pihenő szélsőséges érzelmeket vált ki a színésznőből, aki egészen fiatal kora óta egyik szerepet játssza a másik után. Ilyen az is, hogy beismeri, bizony neki is van hiányérzete, van, amit nagyon értékelne.

Fodor Zsóka hosszúra nyúlt pihenője szélsőséges érzelmeket váltott ki belőle (Fotó: Szabolcs László)

Fodor Zsóka életéből egy társ hiányzik

„Mi, színészek olyanok vagyunk, mint az örömlányok – oda megyünk, ahol fizetnek. Amikor kiléptem a Barátok köztből, megfogadtam, hogy nem megyek el állandó társulati tagnak kőszínházba. Hiába van temérdek előnye, pont ugyanannyi hátránya is van. A színészi pálya olyan, mint a kutya vacsorája: vagy van szerep, vagy nincs. Shakespeare pedig nem erőltette meg magát, hogy nyolcvanon felüliekre is írjon főbb szerepeket” – mondta mosolyogva a színésznő, akinek a szakmai sikernél jobban hiányzik egy őszinte, törődő társ.

„Aminek igazán örülnék, az nem a szakmai siker, az szerencsére van."

Egy társ hiányzik az életemből – de nem udvarlóra vagy élettársra gondolok, sokkal inkább egy olyan férfi barátra, aki megóvna a tévedéseimtől vagy a butaságaimtól.

„Ha az ember egyedül él, sok hibát elkövet” – ismerte el Fodor Zsóka.

A színésznő kihasználta a rengeteg szabadidejét, végiglátogatta az orvosait, boldogan jelentheti ki, makk egészséges (Fotó: Szabolcs László)

„Rengeteg vizsgálaton vagyok túl”

A közkedvelt színésznő hosszú idő óta először tölti pihenéssel a nyár nagy részét. Persze most is játszik, ám jóval kevesebbet, mint idáig.

„Egyik szemem sír, míg a másik nevet. Ilyen hosszú szünetem nem volt, amióta elvégeztem a főiskolát. Még a Barátok közt forgatásai alatt is csak egy hónap nyári szünidőm volt. Idén nyáron mindössze néhány előadásom van, a vidám prózát ugyanis sajnos nagyon kevés helyen igénylik. Ha táncdal-, operett- vagy magyarnóta-énekes lennék, most tele lenne a naptáram. Szóval jelenleg hosszúra nyúló vakáción vagyok, de nem biztos, hogy baj, ha pihenek egy kicsit. A barátaim is azon a véleményen vannak, hogy jót tesz nekem egy kis szünet. Egyelőre szokom ezt a láblógatós időszakot” – árulta el Fodor Zsóka a Sorry! magazinnak adott interjúban, majd hozzátette, a mostani üresjáratot részben az egészségi állapota javításának szenteli.