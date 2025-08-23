Hihetetlen, ami kiderült! Ezért vállalta el a Sztárban Sztár All Starst Pintér Tibor

A Nemzeti Lovas Színház alapítója, vezetője egy ideje nem szerepelt semmilyen televíziós műsorban. Pintér Tibor Tenya a Sztárban Sztár All Starsra igent mondott és nagyon komoly oka volt rá…
Pintér Tibor a TV2 nagy sikerű műsorának hatodik évadában szerepelt, nagyon élvezte az átalakulásokat, a hetedik helyen végzett. Ezért Pintér Tibor boldogan mondott igent a Sztárban Sztár All Stars szériájára is. A színész a Metropolnak elárulta, hogy azon kívül, hogy szereti ezt a formátumot, azért vállalta a versenyt, mert szeretné ha kiderülne, hol is tart jelenleg művészként az életében.
2013-ban alapította meg a Nemzeti Lovas Színházat Pintér Tibor, amelynek igazgatója, rendezője és producere is egyben. A Sztárban Sztár All Stars versenyzőjének minden idejét kiteszi a munka a társulatban, fiatalokat képez, lovakat treníroz, pénzt szerez. Ezek miatt a teendői miatt ezért semmi ideje nem marad másra, például arra, hogy szerepeljen televíziós showműsorokban.
„A Sztárban Sztár azért kivétel, mert önazonos tudok benne lenni, nagyon élveztem, elég jól meneteltem” – kezdte a Metropolnak Pintér Tibor Tenya.
És nekem lovas színésznek, aki éjjel-nappal ezzel foglalkozik, kell néha a kimozdulás. Hiányzott ez a fajta szereplés, hiányzott maga az éneklés, maga a színpadi lét. Kicsit leszállni szó szerint a magas lóról. De azt már elengedtem, hogy mindenáron nyerni akarok! Ez egy olyan díszes társaság, olyan komoly énekesek vannak benne. Ebben a csapatban benne lenni is már győzelem!
A színész azt mondja, hogy sokat vár a műsortól.
„Nekem most nagy szükségem van arra, hogy tükröt állítsak magamnak, tükröt állítsanak nekem ezek a nagyszerű kollégák, a Sztárban Sztár All Stars zsűrije, hogy hol tart most Pintér Tibor! Nekem évek óta senki nem mondja meg, hogy dolgozzak, hol tartok, mert a saját lovas színházam igazgatója vagyok.”
Édesapámat is sajnos elveszítettem, aki pedig nagy kritikusom volt. Nincs olyan atyai jó barátom se, aki valódi tükröt tud tartani. Csak a kollégáim vannak, akiket meg is szoktam kérni, hogy mondjanak véleményt, mikor vagyok sok, ,mit csinálok rosszul. De művészileg nincs felettem kontroll, és aki elveszti a kontrollt maga felett, az nem jár jól! Nekem ez a műsor többek közt ezért lesz jó!
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.