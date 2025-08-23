RETRO RÁDIÓ

Hihetetlen, ami kiderült! Ezért vállalta el a Sztárban Sztár All Starst Pintér Tibor

A Nemzeti Lovas Színház alapítója, vezetője egy ideje nem szerepelt semmilyen televíziós műsorban. Pintér Tibor Tenya a Sztárban Sztár All Starsra igent mondott és nagyon komoly oka volt rá…

Szerző: D.G.
Létrehozva: 2025.08.23. 07:00
Pintér Tibor Sztárban sztár All Stars igazság

Pintér Tibor a TV2 nagy sikerű műsorának hatodik évadában szerepelt, nagyon élvezte az átalakulásokat, a hetedik helyen végzett. Ezért Pintér Tibor boldogan mondott igent a Sztárban Sztár All Stars szériájára is. A színész a Metropolnak elárulta, hogy azon kívül, hogy szereti ezt a formátumot, azért vállalta a versenyt, mert szeretné ha kiderülne, hol is tart jelenleg művészként az életében. 

Sztárban Sztár
A Sztárban Sztár All Stars versenyzője 12 éve alapított meg a Nemzeti Lovas Színházat (Fotó: MW archív)

A Sztárban Sztár All Stars versenyzője már győztesnek tartja magát

2013-ban alapította meg a Nemzeti Lovas Színházat Pintér Tibor, amelynek igazgatója, rendezője és producere is egyben. A Sztárban Sztár All Stars versenyzőjének minden idejét kiteszi a munka a társulatban, fiatalokat képez, lovakat treníroz, pénzt szerez. Ezek miatt a teendői miatt ezért semmi ideje nem marad másra, például arra, hogy szerepeljen televíziós showműsorokban.

A Sztárban Sztár azért kivétel, mert önazonos tudok benne lenni, nagyon élveztem, elég jól meneteltem” – kezdte a Metropolnak Pintér Tibor Tenya. 

És nekem lovas színésznek, aki éjjel-nappal ezzel foglalkozik, kell néha a kimozdulás. Hiányzott ez a fajta szereplés, hiányzott maga az éneklés, maga a színpadi lét. Kicsit leszállni szó szerint a magas lóról. De azt már elengedtem, hogy mindenáron nyerni akarok! Ez egy olyan díszes társaság, olyan komoly énekesek vannak benne. Ebben a csapatban benne lenni is már győzelem!

Sztárban Sztár
A Sztárban Sztár All Stars műsorvezetője idén Till Attila, azaz Tilla és Liptai Claudia lesz (Fotó: TV2)

„Nincs felettem kontroll”

A színész azt mondja, hogy sokat vár a műsortól.

„Nekem most nagy szükségem van arra, hogy tükröt állítsak magamnak, tükröt állítsanak nekem ezek a nagyszerű kollégák, a Sztárban Sztár All Stars zsűrije, hogy hol tart most Pintér Tibor! Nekem évek óta senki nem mondja meg, hogy dolgozzak, hol tartok, mert a saját lovas színházam igazgatója vagyok.”

Édesapámat is sajnos elveszítettem, aki pedig nagy kritikusom volt. Nincs olyan atyai jó barátom se, aki valódi tükröt tud tartani. Csak a kollégáim vannak, akiket meg is szoktam kérni, hogy mondjanak véleményt, mikor vagyok sok, ,mit csinálok rosszul. De művészileg nincs felettem kontroll, és aki elveszti a kontrollt maga felett, az nem jár jól! Nekem ez a műsor többek közt ezért lesz jó!

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
