„Egy ártatlan kiütéssel kezdődött a fejemen, majd masztektómiára volt szükségem, hogy megmentsék az életem”

Egy nő azt hitte, hogy fején lévő kiütés pikkelysömör és megpróbált változtatni étrendjén. Egy barátnője allergiára gyanakodott, végül egy vizsgálat feltárta az igazságot, amelyre sosem gondolt volna. Victoria Brown az 57 éves édesanya egy barátnőjével beszélgetett kiütéseiről, majd egy vizsgálat feltárta, hogy ez nem egy válaszreakció egy allergénre.

forrás: Pexels.com

Victoria Brown még hisztamindiétába is kezdett, amitől rögtön jobban is lett, de 2024 januárjában elment egy mammográfiai vizsgálatra, teljes nyugalomban. Azt hitte, hogy a gyulladása varázsütésre elmúlt, nagyszerűen érezte magát. Hetekkel később érkezett egy levél, amelyben meghívták egy kontrollvizsgálatra.

Három hétre rá megkérték, hogy térjen vissza a klinikára, de a férje kíséretében. Majd bementek egy rendelőbe.

Volt ott egy ágy is, és csak annyit gondoltam: ez nem túl biztató, ugye? Ide nem küldenének, ha minden rendben lenne

- pörögtek Victoria fejében a gondolatok, miközben a szakorvosra várt.

A vizsgálat során a nőnél mellrákot diagnosztizáltak, közölték vele, hogy műtétre lesz szüksége a daganat eltávolítására. Victoriát a orvosi csapat támogatása, miközben férje is vele volt, nagyon megérintette. Hálás, hogy szóltak neki, szóljon férjének is, ne nélküle kelljen megtudnia egy ilyen horderejű hírt - számol be róla a Mirror.

És azóta tanultam abból, hogy olyan emberekkel beszéltem, akik a férjük nélkül kapták meg a hírt.

Ezután Victoria átesett egy nyirokcsomószondán és egy nyirokcsomó-műtéten. De ez sajnos nem volt elegendő, masztektómiára volt szükség. Kapott időt és teret arra, hogy eldöntse, hogyan szeretné megközelíteni a rekonstrukciót: implantátummal, DIEP lebeny műtéttel (amely a hasi szövetet használja fel), vagy úgy, hogy laposan marad.

Nem kényszerítettek, azt mondták menjek haza és gondoljam át.

Victoria először a DIEP lebenyműtét mellett döntött, de két héttel a műtét előtt átgondolta a döntését, orvosa tanácsa ellenére. Végül a mellimplantátum mellett döntött, de a műtét utáni sebgyógyulással problémák adódtak.