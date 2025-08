Ez a gyógynövény Polgár Tünde bomba alakjának a titka! Minden kertben megtalálható

Neve sokak számára ismerősen cseng: a luxusfeleségek világából megismert üzletasszony és médiaszemélyiség nemcsak stílusával, de tudatosságával is évek óta inspirálja követőit. Polgár Tünde most egy újabb mérföldkőhöz érkezett: bejelentette, hogy hamarosan megjelenik legújabb könyve, amely személyes életmódját, szépségrutinját és egészségmegőrző titkait osztja meg az olvasókkal – különösen arra a kérdésre reflektálva, amit nap mint nap feltesznek neki: „Hogyan lehet 50 felett is ilyen formában maradni?”

Polgár Tünde férje is büszke feleségére (Fotó: Máté Krisztián)

Polgár Tünde betekintést nyújt életmódjába

A nagy erőkkel készülő könyv címe akár „Az én utam 50 felett” is lehetne – a kiadvány egyébként nemcsak gyakorlati tanácsokat tartalmaz, hanem betekintést enged Tünde mindennapjaiba is. Részletesen ír étkezési szokásairól, az általa követett mozgásformákról, és arról a mentális hozzáállásról, amely segít számára az egyensúly megőrzésében a rohanó világban. Továbbá Tünde elárulta lapunknak, hogy aki megveszi életmódról szóló könyvét, egyben nemcsak betekintést kap arról, mit hogyan csinál, hanem egy 28 napos étrendet is kap egyúttal.

„Sokan azt hiszik, hogy a külső megjelenés csak a genetikán vagy a pénzen múlik. Én viszont abban hiszek, hogy a rendszeresség, a tudatosság és az önmagunkra fordított figyelem az igazi kulcs. Ezt szeretném megosztani mindenkivel, aki keres valami kapaszkodót vagy inspirációt” – kezdte a Metropolnak Tünde a könyv kapcsán.

Polgár Tünde életkora nem marad rejtve az olvasói elől, bátran vállalja (Fotó: Máté Krisztián)

A szépség belülről fakad

Sokat hallható mondat ez, de Tünde az élő bizonyítéka, hogy fontos szerepe van életünkben a női önbizalomnak. A kor előrehaladtával való megbékélésnek és annak, hogyan lehet az évek múlását nem teherként, hanem lehetőségként megélni. „Ebben a könyvben terítékre kerül, hogy mit eszem a hétköznapokon és hogyan tartom az alakom, mint például olyan alapanyagok, amit bárki megtalálhat kertjében, ilyen például porcsin. Vagy akár az első saját gombatermésem is benne lesz a könyvemben recept és fotók formájában természetesen. Ez egy különleges gombafajta a Lion's mane magyar nevén Süngomba, ami igazából elérhető bárki számára, de izgalmasan felhasználható alapanyag”- mesélte büszkén el lapunknak Tünde. Emellett praktikus tippeket is ad az étrend mellett, még a konyhatornáját is elárulja leendő olvasói számára.

Kedves Tünde! Példaértékű, ahogyan a testét, megjelenését ápolja, mellé pedig a mentális stabilitás, optimizmus sem elengedhetetlen. Csodálatosan néz ki! Szeretnék én is ennyire egységben lenni önmagammal, bár ez nem kor kérdése

– írta egyik követője Polgár Tünde Instagram posztja alatt.