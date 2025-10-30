Kiakadt a Házasság első látásra sztárja az új házaspárokra

Kovács Reni szerint az ember mindig magában hordozza a korábbi kapcsolatai sémáit, akár pozitív, akár negatív, ehhez pedig hozzáadódik még az is, hogy az elmúlt években egyre többen ismerték őt fel az utcán, ami miatt elkezdte óvni a magánéletét. „A Házasság első látásra óta nem volt kapcsolatom, Peti volt az utolsó” – nyilatkozta korábban.

Házasság első látásra Reni szerint sokan taktikáznak az új szériában

Fotó: instagram.com/kovacs_renii

A realityszereplő most egy eseményen összefutott Dávid Petrával, akivel amúgy jóban van, de utóbbinak kevés az ideje a találkozásra, mert versenyekre készül. Ugyancsak az Instagram-oldalán azzal magyarázta a találkozások ritkulását, hogy már párkapcsolata van.

Mint írta, ha férjet nem is szerzett, barátai lettek a műsor után. „Az első évadból többen a szívemhez nőttek, és kedvelek az új évadból is szereplőket. De van olyan is, akihez lenne egy-két keresetlen szavam” – tette hozzá.

Milyen a Házasság első látásra 3. évadának csapata?

Kovács Reni szerint a Házasság első látásra 2025 újabb évada tudatosabb emberekből áll, mert ott volt nekik két évad, amelyből tanulhattak, felkészülhettek:

Őszintén, azt látom, hogy stratégiát állítottak, és sokkal inkább szól ez a szereplésről többeknél, mint a valódi elköteleződésről. Persze akadt ilyen a mi évadunkban is… Van, aki ettől függetlenül nagyon szimpatikus, viszont pont azok kapják a rengeteg negatívat, akik mernek önmaguk lenni és felvállalni a gondolataikat, akik nem műviek. És ez szomorú.

Kovács Reni új párját egy véletlen hozta

Egy este pillantotta meg a fiút, aki azonnal megtetszett neki. „Megálltunk még az egyik standnál melegszendvicsezni, közben pedig nem is figyeltem semmire, a telefonomat nyomkodtam. Aztán egyszer csak felpillantottam és megláttam a másik standnál egy gyönyörű szépfiút.

Alapvetően elég válogatós vagyok, ritkán akad meg a tekintetem bárkin is.

„Aztán a tesómék jelezték, hogy ismerik őt, és mint kiderült, én is ismertem még régről, de legalább tíz éve nem tudtam róla semmit” – mesélte a realityszereplő, aki aztán hamar átvette az irányítást, a többi pedig már szerencsére történelem.