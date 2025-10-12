Lehull a lepel: ezt a sármos szívtiprót szereti a Házasság első látásra sztárja

Beszédes fotókkal van tele az internet a Házasság első látásra sztárjáról, Kovács Renátáról!

Újra szerelmes a Házasság első látásra sztárja (Fotó: TV2)

A fiatal influenszer még a párkapcsolati reality második évadában tűnt fel, ahol a három fős szakértői gárda Wollner Péter Brumit választotta ki neki hites férjül. A kamerák kereszttüzében kötettett frigy azonban nem bizonyult igazán tartósnak. Bár a műsor során úgy tűnt, Reni és Brumi jól megértik egymást, végül a válás mellett döntöttek.

Házasság első látásra: Reni a műsor során Brumi felesége volt (Fotó: TV2)

„Én megszerettem Petit, enélkül ez nem is ment volna, amit tőlem láttatok, az mind valódi volt. Mikor nem forogtak a kamerák, akkor is mindig együtt voltunk, gondoskodtam róla a legjobb tudásom szerint, etettem, kényeztettem, egy szava nem lehet semmire. Még válásnál is sütit vittem neki” – árulta el Kovács Reni a reality-t követően.

Házasság első látásra: Renit eltalálta Ámor nyila

Ha egykor fontos is volt Brumi a fekete hajú lánynak, most már egészen biztosan más körül forognak a gondolatai. Az Instagramra feltöltött bejegyzései alapján ugyanis kopogtatott ajtaján a szerelem, ő pedig bátran szélesre tárta az ajtót. Házasság első látásra Reni nem is rejtegette sokáig az új kedves kilétét, ám a sármos fiatal nevét egyelőre homály fedi, csak annyit tudhatunk, hogy "Á" betűvel kezdődik.

Budapesti romantika: megmutatta új szerelmét a Házasság első látásra Renije (Fotó: Instagram)

A képek tanúsága szerint Reni és a rejtélyes "Á" kapcsolata már igencsak bensőséges, a szerelmes influenszer azt is elárulta, hogy főzni is szokott új kedvesének, a gondoskodás pedig nála a nagy szerelem jele.

Házasság első látásra Reni imád főzni új párjának (Fotó: Instagram)

Bár a románc még friss lehet, a követők és a műsor kedvelői nagyon remélik, hogy Reninek sikerül végre megtalálnia a szerelmet, még akkor is, ha ez a reality során, pszichológusi segítséggel nem sikerült.