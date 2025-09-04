„Az arcom teljesen eldeformálódott” - sokkolta a szépészeti beavatkozás eredménye a Házasság első látásra sztárját

Kovács Renáta nevét a TV2 Házasság első látásra című párkapcsolati realityjének második évadában ismerhettük meg, ahol Wollner Péternek, vagyis Bruminak mondta ki a boldogító, vagy legalábbis az annak tűnő igent.

Házasság első látásra: Reni a műsor során Wollner Péter felesége volt (Fotó: TV2)

A pár kapcsolata sokáig idillinek tűnt, valóban voltak időszakok, amikor a felhők fölött jártak, de akadtak olyan mélypontok is, amelyek próbára tették a házasságukat. Bár a végső döntés során egymást választották, nem sokkal a forgatás után mégis a válás mellett döntöttek. Bár azóta Wollner Péter Brumi kissé eltűnt a köztudatból, a fekete tusvonaláról elhíresült Házasság első látásra Reni továbbra is gyakran hallat magáról. Legutóbb például azzal, hogy kés alá feküdt: a mellplasztika mellett döntött, ugyanis nem volt elégedett a keblei méretével.

Ám nem ez az egyetlen beavatkozás, amit megbánt a Házasság első látásra korábbi szereplője. Némiképp meglepő módon a műsor egy másik szereplőjét, Gaál Zoltánt kérte meg arra, hogy végezzen el rajta egy ajakfeltöltést. Ez már csak azért is meghökkentő, mert Házasság első látásra Zoli fogorvosként praktizál, az eddig egyáltalán nem volt róla köztudott, hogy női szájakat is tölt.

„Maximálisan elégedett vagyok Zoli munkájával, egy ideje már töltöget szájakat, van róla képesítése is. Egy kolléganőjével együtt csinálja, és nagyon örülök, hogy hozzá fordultam még a nyaralás előtt”

- áradozott a Metropolnak Kovács Reni.

Házasság első látásra: Reni arcát csúnyán elrontották

Nos, a fiatal lánynak sajnos volt már negatív tapasztalata is a szépészeti beavatkozásokkal. A legfelháborítóbb esetet pont lapunknak mesélte el. Még a Házasság első látásra forgatása előtt történt, hogy felkeresett egy saját bevallása szerint igen neves budapesti klinikát, ami több ismert influenszerrel is együtt dolgozik. Nem kevesebb, mint 400 ezer forintot fizetett ki a kezelésekre (arcfeltöltésre és szájfeltöltésre), ám amikor meglátta a végeredményt, kis híján sokkos állapotba került!

„Ez egy borzasztó tapasztalat volt! Az arcom teljesen eldeformálódott, a két fele teljesen máshogy nézett ki, magamra sem ismertem. Teljesen szétfolyt benne az anyag. Ugyanez történt a számmal is, rémes munkát végzett az orvos, pedig maximálisan megbíztam benne. Mondanom sem kell, hogy igénybe vettem egy korrekciót, de ennél többet nem tudtam tenni. Nem tudom, mások hogy jártak, de én 400 ezer forintot fizettem, hogy felismerhetetlen legyek. Komolyan gondolkozom rajta, hogy egyszer megnevezem ezt a klinikát”

- bosszankodott a Házasság első látásra Renije.