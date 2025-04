Újra boldog Házasság első látásra Reni: megmutatta, ki dobogtatja meg a szívét

A Házasság első látásra című reality legutóbbi évadának egyik legígéretesebb párját alkotta Reni és Brumi. Bár kapcsolatuk nem volt nehézségektől és kihívásoktól mentes, úgy tűnt, a kettejük közötti kötelék elképesztően erős, nem ismernek lehetetlent, ha a másikról van szó. Nem csoda, hogy a műsor végén házaspárként folytatták az életüket. Így aztán derült égből villámcsapásként érkezett a hír, hogy kapcsolatuk zátonyra futott és elváltak. Renit pedig ezután újabb veszteség érte: elpusztult rajongva szeretett kiskutyája, Masni.

Reni és Brumi: ma már csak emlék a közös boldogság (Fotó: TV2)

A közösségi médiában aktív exfeleség szinte teljesen eltűnt. Reni vicces videói és frappáns posztjai, élőzései egy csapásra véget értek. A vidámság helyét átvette a gyász. A gyászfolyamatot pedig nem lehet sürgetni. Ám most, több hét után megtört a csend! Remi videóval, fotókkal és egy hosszabb bejegyzéssel jelentkezett. Ezt írta:

„Bemutatkozik nektek valaki!

Az én nevem Tofu, Anyának vagyok a kisfia. Mama hozott el Anyának, de Masni, a nővérkém küldött hozzá, hogy boldoggá tegyem! Még pici vagyok, de annál nagyobb gézengúz. Tudom, hogy a nővérkém 2 és fél hete ment el, látom, hogy Anyukámnak ez mennyire fáj és mennyire szomorú miatta, tudom, pótolni sosem fogom tudni, és nem is akarom, de egy új kezdetet adhatok neki sok-sok boldog pillanattal, játékkal és élménnyel.

Azóta is teszek róla minden nap, hogy Anya ne unatkozzon mellettem, hol a szivacs esőt csinálok, hol egy zoknit lopok el trófeaként.

Este hozzábújok, szeretgetem, hiszen nézzetek csak rám: egy imádni való cuki baba vagyok és ezt tudom is magamról!

Remélem, nektek is tetszem, legyen szép napotok, puszi:

Tofu Baba”

A bejegyzés végén pedig fontos üzenet: „Hálás vagyok neked érte, Anyukám!”

Több sem kellett a rajongóknak, egymást érték a hozzászólások, beindult a kommentcunami Reni Instagram-oldalán. Íme néhány:

„Drága kis lélek. Sok boldog évet együtt!”

„Nekem is spitzem van. A leghűségesebb fajta! Boldog Gazdis Éveket!”

„Tündéri! Sok boldog gazdis évet, Tofu!”

„Istenem, de édes! Megzabálom! Kis cukorbogyó. Remélem, hogy sokáig együtt lesztek és olyan kötelék alakul ki köztetek, mint még soha!”