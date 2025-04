Kiderült: ezért hagyta el az országot a Házasság első látásra nagy kedvence

Búcsút intett Magyarországnak a Házasság első látásra című reality legutóbbi évadának nagy kedvence, Wollner Brumi Péter. A fegyveres őrként dolgozó férfi ugyanis egy hosszú hétvégére Milánóba utazott. Reni egykori férje a 3 napos kalandról egy háromperces videót készített és osztott meg rajongóival a TikTok-csatornáján.

Ma már csak emlék Reni és Brumi házassága (Fotó: Szabolcs László)

Brumi nem tagadta meg önmagát: kosárlabda- és kosarascipő-rajongóként az olasz divatfőváros sportruházati üzleteit is felkereste, de nem hagyta ki a milánói dómot, a Sforza-várat, a milánói Diadalívet, a Galleria Vittorio Emanuele II-t, sőt, a Garda-tóhoz is elhajózott! Wollner Péter elmondta, lejárta a lábát, napi 20 kilométert gyalogolt, igaz, ehhez kellett a ragyogóan szép idő is.

„Jó kis három nap volt, ilyen városlátogatáson még sosem voltam. Nagyon élveztem, de nagyon elfáradtunk” – zárta szavait Brumi.