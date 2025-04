Olaszország-szerte nagy felújítások zajlanak, nem csak Róma több pontján, de a Házasság első látásra című reality legutóbbi évadából megismert Wollner Brumi Péter friss Facebook-fotója láttán Milánóban is.

Házaspárként zárta a műsort Reni és Brumi, útjaik csak később váltak el (Fotó: TV2)

Reni exe Róma „kereskedelmi fővárosába” látogatott, ahol a kosárlabda-mániás fegyveres őr természetesen felkereste az NBA hivatalos milánói üzletét, no meg persze a kihagyhatatlan milánói dómot is. Ennek kapcsán szólt be neki egy kommentelő.

Valaki még érdekesnek találja?

– hangzott a provokatív kérdés, melyről nehéz eldönteni, hogy Brumira vagy a milánói dómra utal.

Egy biztos, Reni egykori férje nem vette magára és stílusosan válaszolt:

„Nyilván az, aki még nem látta…”

A fotó egyébként tök jó. Mutatjuk: