Kiderült, betegség miatt tűnt el a Házasság első látásra sztárja

Kovács Reni korábban lapunknak elárulta, hogy Brumival való házassága után kis szünetet tartott szerelmi életében. Most viszont, ahogy a Metropolnak számolt be róla, egy boldog párkapcsolatban él és elmondása szerint soha nem érzett ennyire komoly érzelmeket senki iránt. Ennek ellenére ezúttal nem szerelmi életéről posztolt a közösségi oldalán a Házasság első látásra sztárja, hanem arról, hogy milyen betegség döntötte le a lábáról.

A Házasság első látásra sztárja, Kovács Reni párjával három hónapja van együtt, mégis úgy érzi, mintha évek óta ismernék egymást (Fotó: Instagram)

Megijesztette a rajongókat a Házasság első látásra sztárja

Szerettem volna szólni nektek, hogy most pár napig azért nincs TikTok Live, mert megbetegedtem és sajnos komolyabb lett a dolog, mint elsőre gondoltam

– kezdte Instagram-oldalán Kovács Reni. Az egykori feleség azt is elárulta, pontosan milyen betegség okoz számára problémát, ami miatt kicsit felszívódik a közösségi oldalakon.

Vesemedence-gyulladásom van, ami nem egy sima felfázás, hanem egy olyan betegség, amit nagyon komolyan kell venni

– árulta el Reni, aki egy ideje komolynak tűnő kapcsolatban él, amiről korábban lapunknak is beszámolt.

Kovács Reni betegsége egy időre megváltoztatta az influenszer napi rutinját (Fotó: Bors)

A Házasság első látásra szereplője felhívta rajongói figyelmét, hogy pontosan milyen problémák keletkezhetnek egy ártatlannak tűnő betegségből.

A vesemedence-gyulladás nem játék. Komoly fájdalommal, lázzal járhat, és ha nem kezelik időben, akár súlyos szövődményei is lehetnek

– avatta be rajongóit betegsége súlyosságába Kovács Reni. Tehát nem véletlen, hogy az elmúlt időben eltűnt a közösségi médiából a bomba formában lévő volt feleség.

Türelmet kér követőitől a Házasság első látásra sztárja

Most pihenek, gyógyulok, igyekszem mindent megtenni azért, hogy minél hamarabb visszatérhessek a mindennapi életemhez és persze hozzátok is, mert hiányoztok

– mesélte Reni követőinek.

A korábbi feleségnek rengetegen írtak, sokan aggódtak, hogy mi történhetett kedvencükkel. Reni hálás mindenkinek, akik keresték ebben az időszakban. „Szeretném megköszönni, hogy ennyien érdeklődtök felőlem, hiszen eddig még nem tudtátok, mi áll az eltűnésem hátterében” – fejezte ki háláját az influenszer.