A Házasság első látásra sztárja megszólalt új párjáról

Kovács Renáta a Házasság első látásra második évadával vált országosan ismertté, bár TikTok-csatornáján már korábban is jelentős követőtáborra tett szert. A fekete hajú fiatal nő néhány hete egy titokzatos férfival jelent meg a közösségi médiában, akiről eddig nem beszélt, most azonban végre megszólalt.

Kovács Reninek a Házasság első látásra óta nem volt párkapcsolata, most azonban újra boldog (Fotó: Bors)

Házasság első látásra Reni: „Olyan volt, mint egy filmes randevú”

Kovács Reni és a rejtélyes „Á” egy közösségi eseményen ismerkedtek meg, ahová a lány eredetileg el sem akart menni. Másnap költözött volna új otthonába, ezért minden gondolata e körül forgott, de végül testvérei győzték meg, hogy mégis tartson velük. Az este végén, amikor már indulni készültek, megálltak egy standnál melegszendvicset enni, és ekkor pillantotta meg a férfit.

Nem is figyeltem semmire, a telefonomat nyomkodtam. Aztán egyszer csak felpillantottam és megláttam a másik standnál egy gyönyörű szépfiút

– mesélte Reni, aki azonnal odasúgta testvérének, mennyire jóképűnek találja. Mint kiderült, testvérei ismerték a férfit, és Reni is felismerte benne régi ismerősét, akit legalább tíz éve nem látott. „Tíz évvel ezelőtt láttam utoljára, akkor még tinédzser volt, mostanra viszont férfi vált belőle” – mondta a csinos énekesnő.

A fiú szintén emlékezett Renire, sőt követte is, mi történt vele az évek során. Reni ezután úgy döntött, kezébe veszi az irányítást.

Ráírtam az egyik közösségi oldalon, korábban soha nem csináltam ilyet. Ebből aztán elindult egy beszélgetés, amit később telefonbeszélgetések váltottak, míg végül szeptember 19-én tudtunk találkozni először

„Á” eleinte meglepődött az üzeneten, és azt hitte, valaki csak tréfálkozik, de nagyon örült a lány kezdeményezésének. Az első találkozás annyira jól sikerült, hogy mindketten érezték, valami különleges kezdődik köztük. „Nagyon hasonló értékeket képviselünk, így az első találka tényleg olyan volt, mint egy igazi filmes randi” – árulta el Reni.

A találkozások egyre gyakoribbá váltak, és a pár már az egy hónapos évfordulóját is megünnepelte. Egy wellness hétvégére is elutaztak kettesben, amivel Reni lepte meg a férfit. Bár az énekesnőnek korábban hat komoly kapcsolata és egy házassága is volt, most úgy érzi, ennyire rövid idő alatt még soha nem tapasztalt ilyen mély érzelmeket.