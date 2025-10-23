"Itt senki sem bánt senkit" - Ezt mondta el Bárdosi Sándor a Békemenetről
A Békemeneten olimpikonok is jelen vannak. Bárdosi Sándor számára az összetartozás és a hősök tisztelete becsületbeli ügy.
Sosem látott tömeg gyűlt össze az idei Békementen, amely a gyülekezőt követően elindult a Kossuth tér felé. Mostanra már meg is érkeztek, és hamarosan beszédet mond Orbán Viktor miniszterelnök. A résztvevők között különböző korosztályok együtt vonulnak, de a közös cél és az összetartozás érzése mindenkit magával ragad. A hangulat fesztelen és barátságos, senki sem bánt senkit, és a rendezvény valódi közösségi élménnyé válik. A tömegben elcsípték Bárdosi Sándort, aki el volt ragadtatva - írja a Bors.
Ezért jött el Bárdosi Sándor a Békemenetre
Bárdosi Sándor a Bajtársak Digitális Polgári Körének oszlopos tagja így fogalmazott:
Nekem az összetartozást jelenti a Békemenet. Azt, hogy ilyen sokan vagyunk, akik nagyjából mind ugyanazt gondoljuk, és ez egy tök jó dolog
– árulta el a Borsnak. Szavai arról árulkodnak, hogy az esemény egyik legfontosabb üzenete a nemzeti egység és a béke:
Érdekes módon itt senki sem bánt senkit
- tette hozzá az olimpikon.
Igazi sztárparádé menetel a béke mellett
A sztárok is élvezik a menetet: feltűnt már a teljesség igénye nélkül Szabó Zsófi, Tóth Gabi, Sasvári Sándor, Fásy Ádám és Pataky Attila is, akik mind mosollyal az arcukon vesznek részt az eseményen.
Több, mint politikai rendezvény
A Békemenet nem csupán politikai rendezvény, hanem valódi találkozási pontja a különböző embereknek és a megjelent ismert személyiségeknek, akik együtt, békésen és lelkesedéssel vesznek részt az ország legnagyobb közösségi eseményén.
