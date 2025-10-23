Így üzent Pataky Attila a Békemeneten: Világháborúk helyett világboldogságot!
Az Edda frontembere is ott van a Békemeneten. Ezt mondta el Pataky Attila.
Ma reggel 9 órakor kezdett el gyülekezni a tömeg a tizenegyedik Békemenetre, amelyet először Orbán Viktor miniszterelnök jelentett be a Digitális Polgári Körök első országos találkozóján tartott beszédében jelentette be. Az eseményen számos hazai híresség is jelen van, többek közt Tóth Gabi és Pataky Attila, aki nyilatkozott is a helyszínen.
Pataky Attila eddig már tíz alkalommal vett részt a Békemeneten
Ez az én mezem, ez az én páncélom mára, erre az útra
- magyarázta a pólója üzenetét a HírTV kamerái előtt az Edda frontembere, hozzátéve: eddig már tíz alkalommal volt ott a Békemeneten, egyszer nem tudott csupán részt venni, ugyanis épp Kanadában játszottak a zenekarral.
