Így üzent Pataky Attila a Békemeneten: Világháborúk helyett világboldogságot!

Az Edda frontembere is ott van a Békemeneten. Ezt mondta el Pataky Attila.

Ma reggel 9 órakor kezdett el gyülekezni a tömeg a tizenegyedik Békemenetre, amelyet először Orbán Viktor miniszterelnök jelentett be a Digitális Polgári Körök első országos találkozóján tartott beszédében jelentette be. Az eseményen számos hazai híresség is jelen van, többek közt Tóth Gabi és Pataky Attila, aki nyilatkozott is a helyszínen.

Ezt az üzenetet kívánja közvetíteni Pataky Attila - mellette ott áll Fásy Ádám / Fotó: Ripost

Pataky Attila eddig már tíz alkalommal vett részt a Békemeneten

Ez az én mezem, ez az én páncélom mára, erre az útra

- magyarázta a pólója üzenetét a HírTV kamerái előtt az Edda frontembere, hozzátéve: eddig már tíz alkalommal volt ott a Békemeneten, egyszer nem tudott csupán részt venni, ugyanis épp Kanadában játszottak a zenekarral.

 

