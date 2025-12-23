Bradley Cooper szintet lép: esküvőt rebesgetnek

A hírek szerint Bradley Cooper már beszélt Gigi Hadid édesanyjával a lánykérésről. Állítólag engedélyt kért ahhoz, hogy összekösse életét a 30 éves modellel.

Bradley Cooper feleségül veszi Gigi Hadidot? Fotó: NurPhoto via AFP

Bradley Cooper feleségül veszi Gigi Hadidot?

Gigi Hadid és a hollywoodi színész azóta alkot remek páros, hogy együtt látták őket 2023 októberében egy New York-i kiruccanáson. Mielőtt nyilvánosságra hozták volna kapcsolatukat, Gigi Hadid a One Direction énekesével, Zayn Malikkal járt és született egy lányuk, Khai.

Bradley Coopernek pedig exfeleségétől, Irina Shayktól van egy nyolcéves lánya, Lea De Seine. Nem csak közösen tervezik felnevelni gyerekeiket, de 2026-ra már az esküvőt is fontolóra vették – számol be róla a metro.co.uk.

Cooper azt akarja, hogy Yolanda (Gigi édesanyja) tudja, mennyire komolyan gondolja Gigit, és hogy azt tervezi, családot alapít vele New Yorkban

– állítja egy forrás.

Elvileg a modell is beszélt a tervekről az édesanyjával, és nemcsak ő, de Gigi apja, Mohamed Hadid is tud a leánykérésről.

„Yolanda támogatásáról biztosította őket, ám az, hogy Gigi elmondta az apjának, feleségül szeretne menni Bradley-hez, nagy lépés; ez sokkal hivatalosabbá teszi a dolgot.”

Ez a hatalmas hír, azután érkezett, hogy Gigi Hadidot 30. születésnapján karikagyűrűvel az ujján fotózták le, amit eljegyzési pletykák özönét indította el.

Korábban a modell anyuka azt nyilatkozta, hogy Bradley Cooperrel randevúzni kifejezetten normális élmény volt a számára:

Bradley megnyitotta a szívem a színházba járás felé, és ezt nagyon jó újra visszahozni az életembe.

Gigi szerint még a nem híres barátainak is nehéz randevúznia, nem hogy az olyan közéleti személyiségeknek, mint ők.

Azt mondta, el kell jutni arra a pontra, amikor tudod, mit akarsz és érdemelsz egy kapcsolatban, és találnod kell egy olyan embert, aki szintén tisztában van azzal, hogy mit akar és érdemel az életben.

Gigi szerencsésnek érzi magát, mert egy olyan embert talált maga mellé, mint Bradley.