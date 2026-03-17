RETRO RÁDIÓ

Tisza-adó: a családtámogatásokat és a rezsivédelmet is támadja a Tisza

A Tisza Párt sarcolásait már jól ismerjük: adóemelések, családtámogatások megvonása, a rezsicsökkentés eltörlése.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.17. 17:18
A Tisza Párt elnöke és a kormányváltást sürgető brüsszeli vezetők közösen nemcsak az orosz olajat, de a rezsivédelmet, a rezsicsökkentést is támadják. Erről már bírósági okiratuk is van, ezzel az intézkedésükkel is a családokat büntetnék.

Tisza-adó: tudhatjuk, mire készül a Tisza Párt

A családtámogatási rendszerről már tudjuk, mi a Tisza véleménye. Simonovits András a Tisza szakértője például pazarlónak és méltánytalannak nevezte a Nők 40 programot. Azonban nem csupán a családtámogatások megvonásával, de a rezsicsökkentés megtámadásával is a családokat büntetné a Tisza Párt. Ez pedig a csomagjukból is kiderült. 

A Barátság kőolajvezeték elzárásával ugyanis a rezsivédelmi alap forrásait szüntetnék meg. Amennyiben tényleg elvágnak minket az orosz olajtól, ahogy azt a Tisza Párt sürgeti, akkor nemcsak a benzin ára ugorhat literenként ezer forint fölé, hanem többszörösére nőne a lakosság havi áram- és gázszámlája is. A rezsivédelmi alap forrása ugyanis az orosz nyersolaj és a nyugaton irányadó Brent olaj árkülönbözetéből származik.

Az elmúlt négy évben a mintegy 650 milliárd forintos extraprofitból 500 milliárd forint landolt a költségvetésbe, azon belül is a rezsivédelmi alapba került. Ezért lehetséges, hogy Magyarországon a legalacsonyabb a lakossági rezsi európai uniós szinten. A Tisza Párt vezérével közös terv célja az, hogy energiakáosz alakuljon ki Magyarországon, dráguljon az üzemanyag, dőljön össze a rezsivédelmi alap, így a választók elégedetlenek lesznek és a Tisza felé húznak.

Szijjártó Péter külügyminiszter hangsúlyozta, hogy a rezsicsökkentés megszüntetése a Tisza-adócsomag egyik fontos eleme. Magyar Péterék adótervezetével kapcsolatban két jogerős bírósági ítélet is született a minap, a Ripost és az Index is jogerősen mutatta be a párt terveit.

A terv már nyilvánosságra került, a Tiszának papírja is van róla, hogy valóban ezekre készülnek. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök lebukott, hiszen ma már egyértelmű, hogy a Barátság kőolajvezeték leállásának nincs technikai oka, a müncheni védelmi konferencián a tervről a brüsszeli vezetők egyeztettek Magyar Péterrel.

Ha sikerülne a tervük, a magyar családok többszörös energiaszámlákat fizetnének, a magyar gazdaság versenyképessége pedig drasztikusan csökkenne - írta a Ripost.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
