A Tisza a választások után azonnal bevezetné a megszorító csomagot

Csercsa Balázs szerint az Index által korábban nyilvánosságra hozott dokumentum valóban a Tiszánál készült, és a párt a kampányban mást kommunikál, mint amire a háttérben készül. A volt munkacsoport-vezető úgy fogalmazott, hogy a kiszivárgott adótervek is a Tisza párthoz köthetők, és a pártnak valójában két programja van: egy nyilvános és egy külön a választásokra szánt.

A Tisza párt a választások után megszorító intézkedéseket hozna. Fotó: Hatlaczki Balazs / Pesti Srácok

Csercsa Balázs elmondta azt is, hogy kedden tanúként hallgatta meg a bíróság az Index kérésére abban az ügyben, amely a portál által közölt, több száz oldalas, a Tisza Párt feltételezett adóterveit is tartalmazó dokumentumról szól.

Ezután pedig felidézte, hogy a Tisza azért perelte be az Indexet, mert vitatja a irat párthoz kötődését, ő viszont ennek az ellenkezőjében biztos. A meghallgatásán ezt akkor is vállalta, amikor a párt ügyvédje pszichikai nyomást gyakorolt rá, és azzal vádolta, hogy pénzt vagy állást kap a vallomásáért.

A volt vezető azért is ennyire biztos abban, hogy a kiszivárgott program létezik, mert amikor a Tiszánál dolgozott, akkor a munkatársaitól bővebb információkat szerzett ez ügyben és szakpolitikai beszélgetéseken hallott a kiszivárgott dokumentum által érintett témákról.

Kárász Róbert kérdésére, hogy van-e köze Surányi Györgynek, Lengyel Lászlónak, Bokros Lajosnak, Petschnig Mária Zitának, Kéri Lászlónak és Simor Andrásnak a Tisza Párthoz, Csercsa Balázs úgy fogalmazott, még ha hivatalosan nem is ültek bent a munkacsoportokban, a program készítésekor a véleményük így is erősen befolyásolta a párt irányvonalát.

Nem is csoda hiszen az említett szakértők több fórumon is megszorításokról beszéltek. Surányi György, a Horn-kormány alatt a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnöke arról beszélt a XVII. kerületi rákosmenti Tisza-sziget fórumán, hogy a rezsicsökkentést el kell törölni.

A Tisza párt minden kormányzati intézkedést eltörölne

Az eltörölni kívánt kormányzati intézkedés egyáltalán nem népszerű a TISZA-közeli szakértők körében, Petschnig Mária Zita például az „eszement ötletek” közé sorolta az édesanyák szja-mentességét. Emellett a Tisza Párt programírója még a 13. havi nyugdíj eltörlését is felvetette.