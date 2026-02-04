„El kell törölni a 13. és 14. havi nyugdíjat” – hangzott el a baloldali konferencián

Februárban nemcsak a rendes havi nyugdíj jár az időseknek, hanem érkezik a teljes havi 13. és a 14. havi nyugdíj első részlete is. Ez azt jelenti, hogy az átlagnyugdíjjal számolva 585 ezer forintot kaphatnak kézhez az idősek. A Tisza Párthoz köthető szakértők azonban egymásra licitálva hirdetik, hogy kormányváltás esetén azonnal el kell törölni ezeket a jóléti intézkedéseket, és mindenekelőtt a nyugdíjasokon kell spórolni! – írja a Ripost.

Februárban a szokásos havi nyugdíj mellett érkezik a 13. és a 14. havi is. A baloldal és a Tisza Párt ezeket azonnal eltörölnék Fotó: Bodnár Boglárka / MTI

Egymást érték a baloldali közgazdászok felszólalásai a Republikon legutóbbi rendezvényén. Nagy volt az egyetértés köztük abban, hogy bár a 13. és a 14. havi nyugdíj segítség az időseknek, azokat mégis azonnal el kell törölni.

Karácsony Mihály nyugdíjszakértő úgy vélekedett, hogy a 13. és a 14. havi nyugdíj inkább hűségpénz vagy lojalitáspénz, míg Mihályi Péter közgazdász, egyetemi tanár arról értekezett, hogy el kellene törölni azokat.

Az utóbbi szakértő szó szerint ezt mondta:

Nagyon határozottan azt gondolom, hogy a 13. és a 14. havi nyugdíjat el kell törölni, függetlenül attól, hogy az emberek azt mondják, ez nekik jó. Ettől még egy felelős kormánynak korlátozottak lesznek a lehetőségei, egészségügyre, oktatásra, környezetvédelemre is kell pénzt költeni. Ne csináljunk úgy, hogy minden pénz a nyugdíjrendszerre megy. El kell törölni. Meg kell próbálni megértetni az igazságot az emberekkel, hiszen a közvélemény is tudja, semmi elvi alapja nincs a 13. és a 14. havi nyugdíjnak.

Emlékezetes azonban, hogy nem csak a Republikon eseményén szólaltak fel mostanában nyugdíjellenes közgazdászok. Korábban a Tisza Sziget rendezvényén előadó Simonovits András beszélt arról, hogy a mostani nyugdíjrendszer túl bőkezű. A Tisza szakértője úgy fogalmazott:

a nyugdíjrendszer most túl bőkezű, jobban kéne csökkenteni a magas induló nyugdíjakat, tehát ő a nyugdíjak jelentős részét csökkentené.

A baloldali közgazdász korábban az ATV műsorában árulta el, hogy a Tisza Párt köreihez tartozik, és a választás megnyerését követően emelnék a nyugdíjkorhatárt, és eltörölnék a Nők 40 programot is.