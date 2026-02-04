KDNP: védjük meg az egyházi intézményeket a Tisza Párttól!

Latorcai Csaba az Árpád-házi Szent Margit Görögkatolikus Idősek Otthonában tartott sajtóeseményen arról beszélt: az elmúlt napokban világossá vált Csercsa Balázs, a Tisza Párt korábbi egyházpolitikai vezetőjének nyilatkozataiból, hogy amit Magyar Péter, Tarr Zoltán és a Tisza Párt folyamatosan tagadni próbált, az igaz - írja az MTI.

Katasztrófát okozna a Tisza gazdaságpolitikai programja. Fotó: Mészáros János/MTI

Nevezetesen, hogy a párt gazdaságpolitikai programja az egyházak, az egyházi intézmények és az ezekbe járó gyermekek, idősek, betegek és fogyatékkal élők számára katasztrófával járna, mert 40 százalékkal csökkentené az egyházi intézmények finanszírozását - közölte. Ez évente több mint 300 milliárd forintot elvonást jelentene - tette hozzá.

"Ezt nem tűrhetjük, fel kell lépnünk ellene, meg kell védenünk a mindennapi szolgáltatásokat nyújtó egyházi intézményeket"- fogalmazott az alelnök.

Rámutatott: több mint 500 olyan település van Magyarországon, ahol kizárólag az egyházak nyújtanak közszolgáltatásokat. Ezeken a helyeken nem az a tét, hogy lesz-e egyházi intézmény, hanem hogy összesen 2 milliónál több ember számára lesz-e elérhető bölcsőde, óvoda, általános és középiskola, szakképző, vagy éppen szociális intézmény - húzta alá.

Ezért a KDNP aláírásgyűjtés hirdet "Megvédjük a mindennapjainkat!" címmel, arra kérve az embereket, hogy segítsenek közösen fellépni az egyházi közfeladat-ellátó intézmények érdekében - mondta.

A Tisza Párt ugyanis a 2010 előtti baloldali kormányokhoz hasonlóan meg akarja sarcolni ezeket az intézményeket és velük az igénybe vevőiket, akiket másodrendű állampolgárnak tekint - jelentette ki Latorcai Csaba.

Jelezte: a petíció papíron és a KDNP honlapján elektronikus úton is támogatható.