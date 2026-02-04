Nemzetközi sportlegendákkal is versenyre kelhetne, de Magyar Péter állítólagos félmaratonjára biztosan rávert a Tiszás villámgyors távozása. A HírTV videójában látszik: amint a riporter felteszi a mikrofont és rákérdez a vitatott előválasztási ügyletekre, a politikus azonnal összepakol és eliszkol a kampányhelyszínről. Igen, a Tisza Párt zuglói országgyűlési jelöltje, Trentin Balázs szó szerint elhagyta a helyszínt, amikor a riporter mikrofont tartott elé és kényes kérdésekről, például a Tisza kampányhazugságait megelégelő, és a pártból távozó Csercsa Balázsról kérdezte. Az ominózus jelenet sokak szerint többet mond bármelyik ígérettel teli szónál.

Amikor a Tiszás képviselőjelöltnek hirtelen "eszébe jut", hogy neki máshol kellene lennie

Úgy iszkol a Tiszás, mint ördög a tömjénfüst elől!

A felvétel még Petőfi Sándor sorait is könnyen felidézheti bennünk:

Mint az őrült, ki letépte láncát, Vágtatott a Tisza a rónán át

Pontosan így vágtat gyáván Trentin Balázs, a párt zuglói jelöltje is, miután leállítja a beszélgetést, és úgy tesz, mintha semmi sem történt volna, miközben a „kényes” témákat érintő nevek elhangzanak majd azonnal távozik. De előtte még a standját is összepakolja! Azaz vissza sem akar jönni, gyávasága felülírja a választópolgárok iránt érzett felelősségérzetét is.

A Magyar Nemzet kiemeli, hogy az eset egy pillanat alatt bekövetkezett, amikor szóba került a Csercsa Balázs név és az előre lezsírozottnak tartott előválasztások ügye, amire a politikus nem akart válaszolni.

A HírTV beszámolója szerint ez a menekülés gyakorlatilag új sportágként könyvelhető el, ahol az első kényelmetlen kérdésre a jelölt inkább elhagyja a helyszínt, mint hogy bármilyen érdemi választ adna.

Pedig a kampány ígéretekről, programokról és vitákról szólna, itt maga a jelölt bizonyult a leggyorsabbnak a pályán, amikor az újságíró felé fordult a mikrofon.

A jelenet gyorsan elterjedt a közösségi médiában és több médiumban is felkapott téma lett, miközben a Tisza Párt körül egyébként is kritikus hangok hallatszanak a jelöltállítás és kommunikáció átláthatóságáról.

Tekintsd meg a HírTV teljes felvételét az iszkoló Tiszásról: