Luxusóra, balatoni ajándékház és titkosított babaváró – megdöbbentő tételeket mutatunk a tiszás képviselők vagyonnyilatkozataiból

A Tiszás képviselők vagyonnyilatkozatait, ahogy minden képviselőét szombaton tette közzé a főváros. Kiderült, hogy kinek mennyi pénze van és azt is megtudtuk, hogy sok tiszás képviselő nem csak a közgyűlési juttatásából él, hanem szakértői és tanácsadói jogcímeken is kapnak fizetést a párttól.

A tiszás képviselők vagyonnyilatkozataiban meglepő dolgokra bukkantunk Fotó:Metropol

Bovier György a közgyűlési fizetése mellett a Tisza Párt esélyegyenlőségi tanácsadójaként havi bruttó 752 ezer forintot kap.

A vagyonnyilatkozat szerint:

Tulajdonosa egy 108 négyzetméteres diósdi lakóháznak, amelyet 2020-ban vásárolt

Bankszámlája 18 millióról 24,6 millió forintra nőtt

Tartozása továbbra is 10 millió forint

A pikáns rész? Korábban ezt a tartozást babaváró hitelként jelölte meg, most azonban a hitel megnevezése eltűnt a dokumentumból. Hogy miért lett titkos a hitel jogcíme, az már a fantáziára van bízva.

Molnár Dániel sem panaszkodhat. A közgyűlési fizetése mellett Magyar Péter asszisztenseként csaknem havi 2 millió forintot kap a párttól.

Az eredmény látványos:

36 millió forintos megtakarítás, ami tavaly ősz óta 14 millióval nőtt.

Nincs tartozása.

Nincs gazdasági érdekeltsége.

Ingatlannal nem rendelkezik.

Egyetlen komolyabb vagyontárgya egy 2006-os Audi A3-as.

Böröck-Gémes Szilvia a Tisza Párt HR-vezetőjeként csökkentett fizetés mellett is havi bruttó 1 millió forintot kap. A legfeltűnőbb tétel azonban a csuklóján csillogott már korábban is:egy Rolex Datejust, amelynek piaci ára körülbelül 8 millió forint. A vagyonnyilatkozatban 7500 eurós (kb. 3 millió forintos) értéken tüntette fel. Az óránál csak a szerzés jogcíme érdekesebb: ajándékozás. Érdekesség, hogy miközben egy luxusóra szerepel a bevallásban, a bankszámláján egy fillér sincs feltüntetve. Viszont megmaradt a XII. kerületi, 149 négyzetméteres lakása.

Barna Judit 2025. december 8-án lett tulajdonosa két balatonszemesi ingatlannak:

Egy 1173 négyzetméteres udvarnak

Egy 67 négyzetméteres lakóháznak

A szerzés jogcíme itt is: ajándékozás. Úgy tűnik, a Tisza környékén bőkezűek az angyalok.

A bulinegyedben és a kocsmalobbiban érdekelt Balogh Balázs meglepő, de szerényebb képet mutat:

Egy 200 négyzetméteres XVIII. kerületi ház

Egy VW Passat

Nincs Rolex, nincs balatoni telek – egyelőre.