Luxusóra, balatoni ajándékház és titkosított babaváró – megdöbbentő tételeket mutatunk a tiszás képviselők vagyonnyilatkozataiból
Állampapírban pihenő milliók, ajándékba kapott Rolex, balatoni telek „csak úgy”, és eltűnt hitelmegnevezés. A Tiszás képviselők rendre bírálják az állami intézkedéseket, vagyonnyilatkozataik azonban egészen más történetet mesélnek: babaváró hitel, állampapír-befektetés és párttól érkező extra juttatások rajzolnak ki egy meglepő képet.
A Tiszás képviselők vagyonnyilatkozatait, ahogy minden képviselőét szombaton tette közzé a főváros. Kiderült, hogy kinek mennyi pénze van és azt is megtudtuk, hogy sok tiszás képviselő nem csak a közgyűlési juttatásából él, hanem szakértői és tanácsadói jogcímeken is kapnak fizetést a párttól.
Bovier György a közgyűlési fizetése mellett a Tisza Párt esélyegyenlőségi tanácsadójaként havi bruttó 752 ezer forintot kap.
A vagyonnyilatkozat szerint:
- Tulajdonosa egy 108 négyzetméteres diósdi lakóháznak, amelyet 2020-ban vásárolt
- Bankszámlája 18 millióról 24,6 millió forintra nőtt
- Tartozása továbbra is 10 millió forint
A pikáns rész? Korábban ezt a tartozást babaváró hitelként jelölte meg, most azonban a hitel megnevezése eltűnt a dokumentumból. Hogy miért lett titkos a hitel jogcíme, az már a fantáziára van bízva.
Molnár Dániel sem panaszkodhat. A közgyűlési fizetése mellett Magyar Péter asszisztenseként csaknem havi 2 millió forintot kap a párttól.
Az eredmény látványos:
- 36 millió forintos megtakarítás, ami tavaly ősz óta 14 millióval nőtt.
- Nincs tartozása.
- Nincs gazdasági érdekeltsége.
- Ingatlannal nem rendelkezik.
- Egyetlen komolyabb vagyontárgya egy 2006-os Audi A3-as.
Böröck-Gémes Szilvia a Tisza Párt HR-vezetőjeként csökkentett fizetés mellett is havi bruttó 1 millió forintot kap. A legfeltűnőbb tétel azonban a csuklóján csillogott már korábban is:egy Rolex Datejust, amelynek piaci ára körülbelül 8 millió forint. A vagyonnyilatkozatban 7500 eurós (kb. 3 millió forintos) értéken tüntette fel. Az óránál csak a szerzés jogcíme érdekesebb: ajándékozás. Érdekesség, hogy miközben egy luxusóra szerepel a bevallásban, a bankszámláján egy fillér sincs feltüntetve. Viszont megmaradt a XII. kerületi, 149 négyzetméteres lakása.
Barna Judit 2025. december 8-án lett tulajdonosa két balatonszemesi ingatlannak:
- Egy 1173 négyzetméteres udvarnak
- Egy 67 négyzetméteres lakóháznak
A szerzés jogcíme itt is: ajándékozás. Úgy tűnik, a Tisza környékén bőkezűek az angyalok.
A bulinegyedben és a kocsmalobbiban érdekelt Balogh Balázs meglepő, de szerényebb képet mutat:
- Egy 200 négyzetméteres XVIII. kerületi ház
- Egy VW Passat
Nincs Rolex, nincs balatoni telek – egyelőre.
Különösen visszásnak tűnik sokak szemében, hogy miközben a tiszás politikusok rendszeresen bírálják az állami intézkedéseket, van, aki babaváró hitelt vett fel, többen állampapírban tartják megtakarításaikat, és párton belüli megbízásokból havi több százezres, sőt milliós pluszjövedelemhez jutnak.
A vagyonnyilatkozatok alapján nincs okuk panaszra a fővárosi tiszásoknak: stabil megtakarítások, növekvő bankszámlák, ajándék luxustárgyak és balatoni ingatlanok.
Mint azt a Ripost megírta, hat ingatlanja van a tiszás álláshalmozó politikusnak, Kollár Kingának. Az uniós és egyben fővárosi közgyűlési képviselő továbbra is tulajdonosa egy madeirai ingatlannak, és évi 100 milliós jövedelem is összejöhet neki.
Tavaly a tiszás Kollár Kinga eltérő vagyonnyilatkozatokat adott le fővárosnak, illetve az Európai Parlamentnek. A képviselő ezért utólag végzett javításokat a vagyonbevallásán. Valóban nem lehet egyszerű az uniós pénzek visszatartása felett örvendő politikusnak átlátni az anyagi helyzetét, ugyanis hat ingatlan és számos részvény tulajdonosa, cége is van, és több helyről kap fizetést is.
A fővárosi tiszás képviselők közül neki van a legtöbb ingatlanja
- Gödöllőn egy 1004 négyzetméteres telken fekvő 155 m²-es családi ház tulajdonos felerészben.
- Esztergomban egy 897 négyzetméteres telken elhelyezkedő, 100 négyzetméteres ház kizárólagos tulajdonosa.
- Budapest I. kerületében birtokol egy 30 négyzetméteres lakást, egyedüli tulajdonosként.
- Erzsébetvárosban egy 53 négyzetméteres és egy 114 négyzetméteres lakásban is 50 százalékos tulajdoni hányaddal bír.
- A portugáliai Madeirán (Funchal) Kollár egy 153 négyzetméteren fekvő 104 négyzetméteres nyaraló tulajdonosa felerészben. Az ingatlant 2022-ben vásárolta.
