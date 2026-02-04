Titkos brüsszeli terv: katonai szövetséggé alakulhat az EU - Magyarország vétója is veszélyben

Megkongatta a vészharangot Bóka János az európai uniós ügyekért felelős miniszter! Bóka János volt a TV2 Mokka vendége szerda reggel, ahol drámai részleteket árult el egy zárt körű brüsszeli egyeztetésről. A tét nem kicsi: a terv szerint a tagállamok, akár akaratuk ellenére is – vétójukat felfüggesztve – belesodródhatnak egy fegyveres konfliktusba. Így Európa háborúba léphet, akár Magyarország akarata ellenére is. Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság vezetője és más uniós csúcsvezetők egy olyan tervről tárgyaltak, amely az Európai Uniót katonai szövetséggé alakítaná át.

Manfred Weber, aki az Európai Unió teljhatalmú vezetője szeretne lenni, a brüsszeli háborús elitet képviseli, rosszat akar a magyaroknak / Fotó: AFP / AFP

Brüsszel már 2027-ben felvenné Ukrajnát az EU-ba

Bóka János szerint itt már nem elméleti vitáról van szó.

Megállapodás született arról, hogy az EU egy tényleges katonai szervezetté váljon, amely akár fegyveres konfliktusba is bevonható

– mondta a miniszter.

A legsúlyosabb pont: az uniós alapszerződések kölcsönös segítségnyújtási klauzuláját úgy értelmeznék át, hogy az a NATO 5. cikkéhez hasonló kötelezettséget jelentsen. Ez azt jelentené, hogy egy háború esetén minden tagállamnak kötelező lenne részt vennie.

Az Európai Néppárt célja, hogy Ukrajna már 2027-ben csatlakozzon az EU-hoz. Bóka János szerint ha ez megtörténik, az automatikusan katonai garanciákat és akár fegyveres beavatkozási kötelezettséget vonna maga után az orosz–ukrán háborúban.

A miniszter ennél is tovább ment:



Már zajlik a katonai tervezés arról, hogyan lehetne európai csapatokat Ukrajnába küldeni.

– jelentette ki.

Felmerült egy új „szuperelnöki” poszt is: összevonnák az Európai Bizottság és az Európai Tanács elnöki tisztségét, ami gyakorlatilag egy európai főparancsnoki szerepkört hozna létre. Ezt a pozíciót Weber akarja betölteni.

Ráadásul Brüsszel eltörölné az egyhangúságot a kül- és biztonságpolitikában, vagyis a magyar vétó is megkerülhetővé válna háborús kérdésekben.

Bóka János szerint mindez egy irányba mutat:

Behoznák a háborút az Európai Unióba. Ez elfogadhatatlan, és minden fórumon fellépünk ellene.

- jelentette ki a miniszter. Utalva arra, hogy szó szerint arról van szó, hogy Ukrajnával a ’Háborút’ vennék fel az Európai Unióba.