Nagy Ő Melinda bejelentette: „Nagymama leszek!”

A Nagy Ő villájában Szabó Melindát egy határozott, kemény nőként ismerhette meg a közönség. Most egy olyan oldaláról mutatkozott be, amit eddig még nem láthattunk. A közösségi oldalán élő adásban jelentette be széles mosollyal az arcán, hogy nagymama lesz. Elárulta azt is, hogy első kis unokája szeptember környékén fog megszületni.

A TV2 legnagyobb sikerműsorának szereplője, Nagy Ő Melinda nagymama lesz (Fotó: Máté Krisztián)

A Nagy Ő sztárja majd kiugrik a bőréből az örömtől!

A Nagy Ő egykori szereplője Szabó Melinda nagyon aktív a közösségi oldalain és mindent megoszt a követőivel. Legutóbbi élő adásában első kézből újságolta el a rajongóinak, hogy hamarosan nagymamai örömök elé néz.

Képzeljétek el, hamarosan nagymama leszek. Ha már úgyis annyiszor mondták rám a műsor óta, hogy nagyinak nézek ki végre elmondhatom magamról, hogy valóban az leszek

– mesélte nevetve az örömhírt a Nagy Ő egykori versenyzője.

A büszke édesanya elmesélte, hogy a lánya már várandóssága harmadik hónapjában jár, és őszre várják a baba megszületését. „A kislányom három hónapos terhes. Elmondhatatlanul örülök, már nagyon készülök a kis unokám megszületésére. Mindenben segítek amiben csak tudok. A picit szeptember környékére várjuk” – újságolta izgatottan a követőinek Melinda.

A Nagy Ő sztárja nagyon büszke a lányára, aki eddig jól viseli a várandósságot. A leendő nagymama azt is elárulta, hogy már a baba nemét is tudják:

Még nem teljesen biztos, hiszen még elég pici a baba, de az alapján, amit eddig mutatott magából, úgy néz ki, hogy kislány lesz. Én ennek elmondhatatlanul örülök, hiszen legalább folytatódik a családunkban ez a csajos vonal. Kell a friss női energia

– osztotta meg az örömét a nagymama jelölt.

Stohl András választottja ugyan nem lett, de ő így is boldog (Fotó: Máté Krisztián)

Stohl András egykori randi partnere önmagát egy nagyon ragaszkodó embernek tartja. Már előre látja, hogy ez az unoka megszületésével ez csak fokozódni fog.

„Szeretem birtokolni a szeretteimet. Magamhoz ragadom őket és nehezen eresztem el akit szeretek. Én olyan nagymama leszek, aki rá fog csimpaszkodni az unokájára és agyon fogom babusgatni. Aztán amikor elkezd majd sírni, vissza passzolom az édesanyjához, hogy megnyugtassa” – nevette el magát a leendő nagymama.