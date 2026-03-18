Nagy Ő Melinda bejelentette: „Nagymama leszek!”
Nagy Ő Melinda körül állandóan forrnak az indulatok, rengeteget beszél az egykori versenytársairól és mindig csak a kemény oldalát láthatják a nézők. A Nagy Ő sztárja most megmutatta az érzékeny oldalát is, ugyanis saját közösségi oldalán jelentette be, hogy unokája fog születni.
A Nagy Ő villájában Szabó Melindát egy határozott, kemény nőként ismerhette meg a közönség. Most egy olyan oldaláról mutatkozott be, amit eddig még nem láthattunk. A közösségi oldalán élő adásban jelentette be széles mosollyal az arcán, hogy nagymama lesz. Elárulta azt is, hogy első kis unokája szeptember környékén fog megszületni.
A Nagy Ő sztárja majd kiugrik a bőréből az örömtől!
A Nagy Ő egykori szereplője Szabó Melinda nagyon aktív a közösségi oldalain és mindent megoszt a követőivel. Legutóbbi élő adásában első kézből újságolta el a rajongóinak, hogy hamarosan nagymamai örömök elé néz.
Képzeljétek el, hamarosan nagymama leszek. Ha már úgyis annyiszor mondták rám a műsor óta, hogy nagyinak nézek ki végre elmondhatom magamról, hogy valóban az leszek
– mesélte nevetve az örömhírt a Nagy Ő egykori versenyzője.
A büszke édesanya elmesélte, hogy a lánya már várandóssága harmadik hónapjában jár, és őszre várják a baba megszületését. „A kislányom három hónapos terhes. Elmondhatatlanul örülök, már nagyon készülök a kis unokám megszületésére. Mindenben segítek amiben csak tudok. A picit szeptember környékére várjuk” – újságolta izgatottan a követőinek Melinda.
A Nagy Ő sztárja nagyon büszke a lányára, aki eddig jól viseli a várandósságot. A leendő nagymama azt is elárulta, hogy már a baba nemét is tudják:
Még nem teljesen biztos, hiszen még elég pici a baba, de az alapján, amit eddig mutatott magából, úgy néz ki, hogy kislány lesz. Én ennek elmondhatatlanul örülök, hiszen legalább folytatódik a családunkban ez a csajos vonal. Kell a friss női energia
– osztotta meg az örömét a nagymama jelölt.
Stohl András egykori randi partnere önmagát egy nagyon ragaszkodó embernek tartja. Már előre látja, hogy ez az unoka megszületésével ez csak fokozódni fog.
„Szeretem birtokolni a szeretteimet. Magamhoz ragadom őket és nehezen eresztem el akit szeretek. Én olyan nagymama leszek, aki rá fog csimpaszkodni az unokájára és agyon fogom babusgatni. Aztán amikor elkezd majd sírni, vissza passzolom az édesanyjához, hogy megnyugtassa” – nevette el magát a leendő nagymama.
Nagyon fontos átadni a klasszikus női értékeket!
A Nagy Ő egykori szereplője nagyon fontosnak tartja, hogy kivegye a részét a gyereknevelésből. Szeretné átadni neki azokat az értékeket, amiket ő maga nőként képvisel.
Nagyon fontosnak tartom azt, hogy igazi nőt neveljek a kis unokámból. Én hiszem azt, hogy a nőknek át kell adniuk a megszerzett élettapasztalatukat a következő generációnak, mert így maradnak fenn a klasszikus női értékek
– állítja határozottan Nagy Ő Melinda.
A leendő nagymama elhatározta, hogyha a kis unokája elér majd abba a korba, hogy komolyabb témákról lehessen vele beszélni, ő részletesen el fogja neki mesélni a Nagy Ő villájában megélt dolgokat, mert úgy hiszi, hogy sokat tanulhat majd belőle a gyerkőc.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre