Máris? Stohl András megszabadul a Nagy Ő luxusvillájától

A február közepén véget tért, Tv2 csatornáján futott Nagy Ő című műsor, ami Stohl András számára, számtalan felejthetetlen pillanatokat hozott, majd a műsor előrehaladtával nemcsak a hölgyektől kellett fokozatos megválnia súlyos döntései közepette, hanem megtalálta a szerelmet is Kiss Krisztában. Andrásnak ismét egy nagy döntést kellett meghoznia, elárverezi luxusvilláját, ahol a Nagy Ő című műsort forgatták.

Stohl András eladja luxusvilláját / Fotó: Szabolcs László / Szabolcs László

Stohl András máris továbblépett

A BORS információja szerint 2,9 milliárd forintért várja a luxusvilla új tulajdonosát. Pest vármegyei Budajenő exkluzív övezetében fekvő, több mint 30 ezer négyzetméteres, teljesen körbekerített birtok már önmagában is impozáns látványt nyújt. A hatalmas terek, a panorámás teraszok és az abszolút privát környezet egyszerre eleganciát és elzártságot idéznek elő, ezért nem véletlen, hogy egy ország figyelte innen a szerelmi történet alakulását.

A négyszintes, liftes főépület 1320–1500 négyzetméteres alapterülettel rendelkezik, és 11 hálószobát foglal magában, ráadásul mindegyik saját fürdőszobával rendelkezik. A beltéri medence, a szauna és a saját edzőterem nagyban hozzájárul a fáradt hétköznapok kipihenésére, miközben a hatalmas borospince és a tíz férőhelyes garázs inkább egy modern kastély érzetét kelti.

A geotermikus hőszivattyús rendszer, 110 méter mély kúttal, mennyezeti fűtés–hűtés, napelemrendszer visszatáplálással és okosotthon-megoldások gondoskodnak a kényelemről. Az AA+ energetikai besorolás különösen figyelemre méltó ebben a méretosztályban, ami azt jelzi, hogy a fényűzés itt nem megy a korszerűség rovására.

A hirdetés szerint a budajenői birtok nem csupán luxus magánrezidenciának ideális. Méretéből és felszereltségéből adódóan wellnessközpontként, magánklinikaként vagy akár exkluzív családi kisbirtokként is kiszolgálná az új lakóit.

Stohl Amdrás luxusvilla eladása egy nagyszabású műsor után azonban nem újdonság, legalábbis az ingatlanosok információja szerint, hiszen Árpa Attila is eladó sorba tette luxusvilláját a 2022-es párkereső műsora után.