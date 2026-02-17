Ezt nem hiszed el: Stohl András párja 50-hez közel is bomba formában van
Abban egyetérthetünk, hogy Kiss Kriszta évtizedeket tagadhat le könnyű szívvel. Stohl András párja kirobbanó formában van, amit egy közelgő verseny miatt szinten kell tartania.
Nem kis meglepetést okozott a közösségi médiában Stohl András párja, Kiss Kriszta, aki egy látszólag ártatlan edzős poszttal valójában komoly bejelentést tett. A Nagy Ő győztese ugyanis elárulta, hogy április 18-án újra színpadra áll, méghozzá fitneszversenyzőként. A bejegyzésből hamar kiderült: nem egy hirtelen fellángolásról van szó, hanem tudatos, kemény és mindennapokat átszövő felkészülésről, amelyben minden apró részletnek jelentősége van – még annak is, hogy miben lép be a konyhába.
Kiss Kriszta Stohl András mellett sem hagyott fel az élsporttal
Kiss Kriszta őszintén írt arról, hogy ilyenkor már „minden nap tudatos”, minden mozdulat, minden étkezés és döntés a cél szolgálatában áll. Megjegyezte, hogy még otthon is „üvegcipőben” jár: abban a hivatalos fitness versenycipőben, amelyben majd a reflektorfényben is meg kell állnia a helyét. Elmondása szerint magas, nehéz benne mozogni, éppen ezért kulcsfontosságú, hogy a teste és az idegrendszere is megszokja, hogy a színpadon már minden lépés természetesnek hasson.
Nagy erővel építi az izomzatát 48 évesen is
Az izomzat felépítése csak az egyik része a munkámnak. A másik, hogy meg is tudjam mutatni. Hogy magabiztosan, könnyedén és szépen álljak ott a reflektorfényben
– fogalmazott Kriszta, aki azt sem titkolta, hogy a felkészülés mentálisan legalább olyan komoly kihívás, mint fizikailag. A fókusz megtartásában számára még az is segít, hogy szinte állandóan alakformáló ruhát visel, amely emlékezteti arra: minden egyes nap számít.
Imádják a követői
A követők azonnal reagáltak a bejelentésre, és a kommentekből egyértelműen kiderült, hogy sokan nemcsak a színpadon, hanem már a tévéműsor alatt is mellette álltak: „Én neked drukkoltam, te voltál neki a megfelelő, gratulálok!!!!” – írta egy hozzászóló, aki egyszerre utalt a versenyre és Kriszta magánéletére is. A poszt újabb bizonyíték arra, hogy Kiss Kriszta továbbra is fegyelmezetten, elszántan és a reflektorfénytől sem megriadva építi önmagát – immár Stohl András párjaként.
