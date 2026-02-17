Ezt nem hiszed el: Stohl András párja 50-hez közel is bomba formában van

Nem kis meglepetést okozott a közösségi médiában Stohl András párja, Kiss Kriszta, aki egy látszólag ártatlan edzős poszttal valójában komoly bejelentést tett. A Nagy Ő győztese ugyanis elárulta, hogy április 18-án újra színpadra áll, méghozzá fitneszversenyzőként. A bejegyzésből hamar kiderült: nem egy hirtelen fellángolásról van szó, hanem tudatos, kemény és mindennapokat átszövő felkészülésről, amelyben minden apró részletnek jelentősége van – még annak is, hogy miben lép be a konyhába.

Stohl András párja, Kiss Kriszta fitneszversenyzőként is letette már a névjegyét (Fotó: Bors)

Kiss Kriszta Stohl András mellett sem hagyott fel az élsporttal

Kiss Kriszta őszintén írt arról, hogy ilyenkor már „minden nap tudatos”, minden mozdulat, minden étkezés és döntés a cél szolgálatában áll. Megjegyezte, hogy még otthon is „üvegcipőben” jár: abban a hivatalos fitness versenycipőben, amelyben majd a reflektorfényben is meg kell állnia a helyét. Elmondása szerint magas, nehéz benne mozogni, éppen ezért kulcsfontosságú, hogy a teste és az idegrendszere is megszokja, hogy a színpadon már minden lépés természetesnek hasson.

Nagy erővel építi az izomzatát 48 évesen is

Az izomzat felépítése csak az egyik része a munkámnak. A másik, hogy meg is tudjam mutatni. Hogy magabiztosan, könnyedén és szépen álljak ott a reflektorfényben

– fogalmazott Kriszta, aki azt sem titkolta, hogy a felkészülés mentálisan legalább olyan komoly kihívás, mint fizikailag. A fókusz megtartásában számára még az is segít, hogy szinte állandóan alakformáló ruhát visel, amely emlékezteti arra: minden egyes nap számít.

Imádják a követői

A követők azonnal reagáltak a bejelentésre, és a kommentekből egyértelműen kiderült, hogy sokan nemcsak a színpadon, hanem már a tévéműsor alatt is mellette álltak: „Én neked drukkoltam, te voltál neki a megfelelő, gratulálok!!!!” – írta egy hozzászóló, aki egyszerre utalt a versenyre és Kriszta magánéletére is. A poszt újabb bizonyíték arra, hogy Kiss Kriszta továbbra is fegyelmezetten, elszántan és a reflektorfénytől sem megriadva építi önmagát – immár Stohl András párjaként.