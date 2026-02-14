RETRO RÁDIÓ

Kiderült együtt maradt-e Stohl András és a választottja - Videó

Kiderült, hogy együtt maradt-e a Nagy Ő és a választottja. Ilyen a kapcsolat Stohl András és Kriszta között.

Megosztás
Szerző: K. C.
Létrehozva: 2026.02.14. 07:40
Kiara Lord stohl andrás Nagy Ő

Mint arról a Metropol beszámolt véget ért az 2026-os Nagy Ő, melyben a főszerepet Stohl András kapta. A végső randira Kiara Lordot és Kiss Krisztát vitte magával. Egy forró horvátországi kétnapos randi végén még Kiara Lord ágyába is bebújhatott Stohl András. Ám aztán jött a fordulat és végül Kiss Krisztát kérte a párjának a műsorvezető. 

Stohl András Krisztát választotta, együtt is maradtak
Stohl András Krisztát választotta, együtt is maradtak / Fotó: Szabolcs László / Szabolcs László

Kiara Lord ezen érthető módon kiakadt, sőt gyávának bélyegezte Stohl Andrást, közölte vele. A műsort leforgatták, így már eltelt némi idő, volt a szereplőknek lehetősége átgondolni a történteket. Kiara Lord továbbra is gyávának tartja a Nagy Őt, szerinte csak szimplán nem őt választotta, ezért döntött Kriszta mellett. 

Ám Lékai Kiss Ramónának kérdésére az is kiderült, Buci és Kriszta együtt maradt-e a műsor után. Titokban találkozgattak, hogy senki se fogjon gyanút, de megmaradtak egymás mellett és így hogy már szabadon felvállalhatják egymást adnak egy esélyt a kapcsolatnak - derült ki a Nagy Ő kibeszélőjéből. 

Stohl András és Kriszta kimondta: Esélyt adnak a szerelmük beteljesüléséhez


 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu