Kiderült együtt maradt-e Stohl András és a választottja - Videó

Mint arról a Metropol beszámolt véget ért az 2026-os Nagy Ő, melyben a főszerepet Stohl András kapta. A végső randira Kiara Lordot és Kiss Krisztát vitte magával. Egy forró horvátországi kétnapos randi végén még Kiara Lord ágyába is bebújhatott Stohl András. Ám aztán jött a fordulat és végül Kiss Krisztát kérte a párjának a műsorvezető.

Stohl András Krisztát választotta, együtt is maradtak / Fotó: Szabolcs László / Szabolcs László

Kiara Lord ezen érthető módon kiakadt, sőt gyávának bélyegezte Stohl Andrást, közölte vele. A műsort leforgatták, így már eltelt némi idő, volt a szereplőknek lehetősége átgondolni a történteket. Kiara Lord továbbra is gyávának tartja a Nagy Őt, szerinte csak szimplán nem őt választotta, ezért döntött Kriszta mellett.

Ám Lékai Kiss Ramónának kérdésére az is kiderült, Buci és Kriszta együtt maradt-e a műsor után. Titokban találkozgattak, hogy senki se fogjon gyanút, de megmaradtak egymás mellett és így hogy már szabadon felvállalhatják egymást adnak egy esélyt a kapcsolatnak - derült ki a Nagy Ő kibeszélőjéből.

Stohl András és Kriszta kimondta: Esélyt adnak a szerelmük beteljesüléséhez



