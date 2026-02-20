Halálos betegség árnyékolta be a kapcsolatukat – így ment tönkre A Nagy Ő sztárjának házassága

A Nagy Ő műsorának egyik legnépszerűbb szereplője Antal Gina a Borsnak mesélt először, hogy mi állt döntései mögött. Bár sokan határozott és humoros nőkét ismerték meg, hosszú ideig komoly terheket kellett cipelnie.

Tragédia árnyékában: ezért ért véget A Nagy Ő Ginájának a házassága Fotó: TV2

Lassan romlott meg A Nagy Ő sztárjának a házassága

Antal Gina mindössze 21 évesen ismerkedett meg gyermeke édesapjával, akivel hosszú éveken házasságban éltek együtt. Elmondása szerint a kapcsolatuk lassan, és szinte észrevétlenül sodródott a rossz irányba, és szakította szét őket.

21 évesen ismerkedtem meg vele, nagyon sokáig együtt voltunk, házasok is lettünk. Nekem rajta kívül nem volt más az életemben, szóval ez tényleg egy nagyon meghatározó kapcsolat volt

– kezdte Gina.

A válás után a kapcsolatuk nem szakadt meg teljesen. „Bármikor számíthatunk egymásra. Nem mondom, hogy nincs köztünk vita, mert vannak hatalmas veszekedéseink is, de ezeket meg tudjuk beszélni. Olyan, mintha egy testvérem lenne – és ezt nehéz teljesen leépíteni, főleg úgy, hogy ő a gyerekem apja.”

Gina szerint kapcsolatuk megromlása több súlyos trauma miatt is történt, amit már nem tudtak együtt feldolgozni. Kisfia születése után nemsokkal fájdalmas hír árnyékolta be a családot: nagymamája rákbeteg lett, majd hosszú küzdelem után elhunyt.

Megszületett a fiam, és rá egy hétre derült ki, hogy a nagymamám rákos

– idézte fel.

Majd folytatta a megrázó visszaemlékezést: „Végigcsináltuk vele a kezeléseket, a kemót, a sugárt, anyukámmal felváltva vittük. Egy év után azt hittük, meggyógyult, már kicsit fellélegeztünk, amikor kiderült, hogy visszatért a rák.”

Ebben az időszakban Gina gyakorlatilag egyszerre két fronton küzdött: „Otthon voltam egy újszülött babával és egy halálosan beteg nagymamával. Nem voltam a legjobb társaság, ezt belátom. Közben ő dolgozott, fiatal férfiként ment az élet, hívták a barátai – és egyszer csak azt vettük észre, hogy teljesen elmentünk egymás mellett.”

A nagymamája halála végképp megpecsételte házasságuk romlását.

Egy gyerek önmagában is hatalmas próbatétel egy kapcsolatban. Ehhez jött egy halálos betegség, majd a gyász. Valahol ott rontottuk el, hogy nem találtunk vissza egymáshoz.

A szakítás felismerése lassan, fokozatosan érkezett meg. „Mindig volt egy-egy mérföldkő, amikor azt mondtuk: jó, próbáljuk meg még egyszer. De az a régi érzés már sosem tért vissza. Egyre távolabb kerültünk egymástól, és egyszer csak mindketten azt éreztük: senki sem boldog” – zárta visszaemlékezését Gina, aki válását követően Stohl András oldalán próbálta megtalálni újra a boldogságot.